La proliferación de ratas en Córdoba obliga a Sadeco a adoptar medidas especiales

Tras las denuncias y quejas de vecinos, sobre todo del Campo de la Verdad y Fray Albino, en cuanto a la numerosa existencia de ratas en las calles, Sadeco reconoce que este verano se ha detectado una mayor presencia de estos roedores en la ciudad, lo que obliga a la empresa municipal a adoptar medidas especiales contra esta invasión y llevar a cabo un protocolo de actuación distinto al de años anteriores. Esta no es la única zona donde se está dando esta proliferación y, según señalan desde la empresa de limpieza y saneamiento, “se está actuando de la misma forma en todas los barrios de la ciudad donde ha surgido este problema”

Según Sadeco, esta situación también está afectando a otras ciudades, sobre todo desde la pandemia del covid-19. La causa es que durante los meses de confinamiento, en los que las calles estaban vacías, estos animales perdieron el miedo y salieron de su hábitat natural, las alcantarillas, ocupando nuevas zonas en busca de alimentos y creando madrigueras.

Así, desde Sadeco aseguran que no hay más ratas de lo habitual, sino que actualmente se ven en lugares donde antes no tenían presencia. Por tanto, ahora que hay actuar de una forma diferente y con otro protocolo especial para su erradicación, ya que antes se trataba en la red de alcantarillado y en apenas seis días quedaba extinguida la plaga, pero ahora hay que ir tratando punto por punto y con actuaciones que obligan a instalar vallas rodeando esos puntos y tomar medidas de seguridad con los productos que se utilizan para no poner en riesgo la salud de los ciudadanos, lo que lleva más tiempo para su erradicación, además de la dificultad.

Por otro lado, Sadeco asegura que el 92% de los avisos se atienden en el mismo día, pero pide a la ciudadanía que se tenga en cuenta que ahora el proceso de extinción es mucho más largo.

Recomendaciones

Por último, la empresa ofrece una serie de recomendaciones para luchar contra esta invasión de roedores, aconsejando no acumular bolsas de basura fuera de los contenedores, mantenerlos limpios y con las tapas cerradas y evitar comida en las calles.

Mientras tanto, los vecinos del Campo de la Verdad y Fray Albino muestran su “desesperación” ante la situación. Miguel Ángel Aguilera, presidente de la Asociación Vecinal Guadalquivir, Campo de la Verdad y Fray Albino, colectivo que ha denunciado el problema ante el Ayuntamiento, sitúa el foco en el antiguo estadio de San Eulogio, ahora abandonado y convertido en escombrera, ya que son muchos los vecinos han visto a estos roedores alrededor de estas instalaciones y alertan de que “ya están entrando en las viviendas”, la mayoría de planta baja, “aunque ya se las está viendo subiendo escalones”.

“Hay que pensar de que estamos sufriendo una plaga, ya que esta situación también se está dando en otras zonas del barrio”, señala Aguilera, que asegura que también está infectada la parte baja del río, por lo que también pide la limpieza del cauce del Guadalquivir.