Los parcelistas cortan la N-432 para reclamar servicios básicos al Ayuntamiento de Córdoba

Algo más de medio centenar de vecinos de las barriadas periféricas de Córdoba han cortado este martes la carretera N-432 a la altura de la Carrera del Caballo para reclamar unos servicios básicos adecuados en las parcelaciones. Desde el kilómetro 264 al 265, la vía ha permanecido totalmente cerrada al tráfico -dejando paso solamente a los vehículos de emergencias- desde las 9.30 horas hasta las 11.00 horas, un corte que es la forma de reivindicar de los vecinos agrupados en la Federación Córdoba Extrarradio.

Pertrechados con pancartas, en las que "agua", "luz" y "familias" han sido las palabras más repetidas, y con garrafas de agua vacías, estos vecinos de la capital han denunciado la "dejadez absoluta del Ayuntamiento de Córdoba" con la periferia cordobesa. "El señor Bellido ha incumplido su promesa electoral", ha señalado Rafael Salazar, presidente de la federación. Se refiere a unos servicios básicos, como agua potable y luz, que reclaman y que, como lamenta, no reciben.

Los parcelistas consideran que es tarde y que al Gobierno local no le da tiempo porque está inmerso ya, indican, en la campaña de las elecciones municipales de mayo del 2023. Creen que no da tiempo por dos motivos, porque "la normativa no lo permite" y porque "no han hecho las infraestructuras" necesarias. Ahora, sin embargo, lo único que reciben del Consistorio, dice Salazar, son "promesas falsas" para "calmar a la periferia".

Los vecinos de las parcelaciones del extrarradio de Córdoba reclaman, de esta forma, los servicios esenciales. "Pagamos nuestros impuestos y, a cambio, no recibimos nada", apunta el presidente de la federación. Y piden al Ayuntamiento que, en vez de dedicarse a hacer "obras faraónicas", preste mejor atención a las barriadas periféricas.