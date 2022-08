La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha pedido hoy que se estudie la retirada de los contenedores de residuos ubicados en la fachada de la parroquia El Salvador y Santo Domingo de Silos, junto a la plaza de la Compañía en la calle Duque de Hornachuelos, porque "visualmente son una aberración junto al muro de un BIC y, además, desprenden olores que producen molestias a vecinos trasladando una imagen pésima de la ciudad a los numerosos turistas que recorren esa zona".

Vox ha recordado que esta iglesia fue declarada BIC en 2001 e incluida en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, lo cual conlleva unas obligaciones de protección del monumento y de su entorno. Según Badanelli, esas obligaciones "no se están cumpliendo por parte del Ayuntamiento, que debería ser el primero interesado en ello, con la colocación de estos contenedores de basura en su fachada, que no creemos que sea el lugar más idóneo ya que afea la imagen de la parroquia, además de provocar malos olores, más aún ahora en verano, y siendo un lugar muy próximo al casco histórico, por donde transitan tanto cordobeses como turistas".

"Desde luego esta no es la imagen que queremos trasladar ni a los turistas ni a los cordobeses de lo que hace el Ayuntamiento con su ciudad, hay que poner en valor y defender lo nuestro, porque desde luego si no lo hacemos nosotros no va a venir nadie a decirnos lo mucho que valemos ni lo mucho que tenemos", ha explicado Badanelli.

En esta línea, el grupo municipal de Vox ha recordado la existencia de la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana, que en su capítulo sobre la ubicación de los contenedores en las proximidades de los monumentos declarados como Bien de Interés Cultural o patrimonio histórico se procurará, en la medida de lo posible, que su instalación no interfiera en la imagen del mismo, "que es básicamente lo que pedimos", ha sentenciado Badanelli.