Un total de 9.493 cordobeses está en el paro y no recibe ninguna prestación

El número de cordobeses que no tienen acceso a prestaciones pese a encontrarse en el paro es de 9.493 personas. Este dato ha experimentado fuertes variaciones en los últimos años por el impacto de la crisis sanitaria en la actividad económica y, a pesar de la mejoría del empleo, continúa siendo más elevado que en el 2019, el año previo a la declaración de la pandemia de coronavirus.

De este modo, para analizar la situación de las ayudas a los desempleados hay que tener en cuenta distintos factores como los sectores que tienen más peso en la economía provincial, que son los servicios y la agricultura, la duración de las prestaciones y otras circunstancias como el tiempo de cotización necesario para que los trabajadores accedan a ellas. La información del Servicio Público de Empleo Estatal relativa al pasado mes de junio (la última disponible) indica que 57.873 parados cordobeses se benefician de algún tipo de ayuda económica. En concreto, en el 50% de los casos (28.742 en cifras absolutas) perciben subsidios; un 25% de estas personas (14.321) reciben subsidios eventuales agrarios; apenas el 20% tiene una prestación contributiva (11.771), que es aquella que se obtiene cuando se pierde el puesto de empleo; y un 5% cuenta con una renta activa de inserción (3.039).

El pasado junio, la provincia tenía un paro registrado de 67.366 personas frente a las 68.002 del mismo mes del 2019. A pesar de la bajada, el número de desempleados que no tiene prestaciones es un 56% superior que en el ejercicio previo a la crisis sanitaria. La situación se agrava para las familias si se tiene en cuenta el encarecimiento generalizado del coste de la vida y las malas previsiones económicas para los próximos meses.

Con todo, la estadística del SEPE señala que el apoyo económico a los parados tiene una mayor cobertura en Córdoba que en Andalucía y en España. Las 9.493 personas que no reciben ayudas representan un 14% de las que buscan empleo. En la comunidad autónoma, junio cerró con 764.802 desempleados registrados y 484.716 beneficiarios de prestaciones, por lo que un 37% de los parados no tiene ayudas. En España, había 2.880.582 desocupados y la asistencia llegaba a 1.674.838 personas, lo que eleva a un 42% el porcentaje de los que no se benefician de prestaciones por desempleo para paliar sus dificultades económicas.

Entre otros aspectos, el balance difundido por el Ministerio de Trabajo indica que en Córdoba se tarda 1,2 días en reconocer la prestación, mientras que en Almería, que es la provincia andaluza donde más se demora el trámite, el plazo supera los cuatro. En la comunidad autónoma, la media roza las dos jornadas.

Los parados cordobeses presentaron en junio 19.269 solicitudes, de las que prestaciones contributivas y subsidios concentraron un 41% en cada caso. La tercera ayuda más demandada fueron los subsidios eventuales agrarios y en último lugar, las rentas activas de inserción. Por otra parte, se dieron de alta 16.584 prestaciones, el 43% de carácter contributivo. Ese mismo mes, el gasto en prestaciones fue de 39 millones de euros en Córdoba. La cuantía media de la contributiva es de casi 836 euros mensuales, 11 euros inferior a la regional. Además, en España el importe medio es de 877 euros , 41 euros más alto que en la provincia.