El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado que, "mientras el alcalde anuncia medidas contra el calor y el cambio climático que quedarán en promesas vacías o chapuzas como siempre, el Plan de Arbolado sigue guardado en un cajón".

El PSOE ha recordado que este plan, dotado de 100.000 euros, estaba incluido en el presupuesto de 2021, que salió adelante, precisamente, por la abstención de los socialistas. "Bellido y todo su equipo de gobierno no han sido capaces de ejecutar un solo euro de esta partida, como tampoco se ejecutó nada de los de los 300.000 euros para arbolado previstos en el acuerdo para uso de los remanentes del 2019", ha denunciado la concejala del PSOE Alicia Moya.

El PSOE considera que este tipo de iniciativas "son más urgentes que nunca, cuando estamos viendo cómo cada verano supera las temperaturas del anterior, siendo el que estamos viviendo el más caluroso desde que hay registros". Moya ha incidido en que "la deriva climática que estamos sufriendo hace necesario que se incrementen los espacios de sombra en la ciudad, de manera que Córdoba cuente con calles y espacios amables también en verano, pero la realidad es que Córdoba tiene demasiados espacios sin sombra y las consecuencias las padecen a diario los vecinos y vecinas".

"En una ciudad como Córdoba, con registros de temperaturas tan altos, contar con arboleda suficiente y cuidada debería ser una prioridad", ha insistido Alicia Moya, que ha recordado que tampoco se ha avanzado en el compromiso de dotar de sombras a los patios de los colegios públicos. "Nos encontramos también sin noticias del entoldado del puente de San Rafael, diseñado en el anterior mandato y que, a pesar de aprobar el proyecto tanto en 2021 como en 2022, son incapaces de ejecutar. Lo que demuestra que este equipo de gobierno carece de una estrategia para dotar a la ciudad de espacios de sombra tan necesarios, y es incapaz de llevar a cabo las actuaciones acordadas", ha reprochado la socialista.

"La gestión medio ambiental y en concreto en materia de árbol de este gobierno municipal es nefasta, por mucho que se quiera tapar con anuncios. Rara es la semana que no se cae un árbol o una rama en alguna calle o plaza de nuestra ciudad, con el peligro que ello supone para la integridad de los vecinos y vecinas. Hay centenares, por no decir miles de alcorques vacíos en nuestra ciudad cuyos tocones no se sustituyen por nuevos árboles", ha añadido la concejala socialista.

"Los últimos anuncios del alcalde y su equipo de gobierno pretenden tapar su incapacidad y nula gestión ambiental, en vez de comunicar nuevos planes contra el cambio climático e intenciones de reconvertirse en sostenibles cuando jamás han mirado hacia ese tipo de gestión, lo que debería hacer es ponerse a trabajar con las herramientas que ya tiene en sus manos y que no quiere utilizar", ha sentenciado Moya.