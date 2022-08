Conocer Córdoba a caballo

Aun con las altas temperaturas del caluroso mes de agosto, las empresas que ofrecen rutas a caballo no han cesado su actividad, que, aclimatándola a las necesidades y bienestar de los animales y los clientes, han continuado ofreciendo para dar a conocer los alrededores de Córdoba de una forma diferente.

La temporada estival ha provocado la realización de la actividad a principios de la mañana o última hora de la tarde para no tener que variar los itinerarios y ofrecer durante todo el año las mismas condiciones. Las rutas tienen una duración mínima de una hora, y en algunos casos, como en la empresa Entre Toros y Caballos, pueden durar hasta varias jornadas, incluyendo alojamiento nocturno, las comidas del día y actividades de ocio en las horas en que no se producen los paseos.

Las empresas organizadoras complementan este horario con prevenciones ante la ola de calor que ha asolado la ciudad estas últimas semanas. «Un coche acompaña la ruta para ir dándole a los pasajeros y jinetes refrescos o agua y para los caballos lo mismo, unas espuertas grandes con agua. A lo largo de la ruta hay bebederos para ellos. Los caballos están muy acostumbrados a esto, si un caballo no está acostumbrado a estas temperaturas no puede hacer este tipo de travesías. La edad y alimentación de los animales es esencial», indican desde El Cañuelo. Para Diego Martínez, dirigente de Entre Toros y Caballos, «el bienestar animal es lo más importante para nosotros. Si las temperaturas superan los 28 grados, los caballos no salen. Ahora que ha refrescado un poco estamos aprovechando para incluir más horas de ruta».

Los itinerarios comprenden la zona del Valle del Guadalquivir, la Vega del Guadalquivir, Sierra Morena o la parte limítrofe con el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, la vía verde que une Córdoba con Écija y la Campiña cordobesa, pudiendo realizarse a caballo o en coche de caballos. La ubicación depende del grado de conocimiento de los jinetes, ya que estas rutas distinguen entre los diferentes grados de experiencia. El precio medio de estas actividades suele ser de unos 35 euros en las rutas más simples.

Los clientes habituales suelen ser turistas, tanto españoles como extranjeros. «El cliente extranjero es, sobre todo, francés. El nacional viene desde todas las partes de España sin distinción. Ahora mismo el turismo internacional sigue todavía un poco parado, teniendo un menor alcance que hace unos años. Esta temporada hay más nacional. La diferencia entre estos es que el extranjero suele hacer rutas de varios días y el nacional, de un día. Ofrecemos alojamiento para dormir, comida y otro tipo de actividades de ocio con nuestra gran ruta de Sierra Morena», afirma Martínez.

Además de las rutas, Entre Toros y Caballos ofrecerá espectáculos de exhibición, predominando la doma vaquera. Esta actividad comenzará el 20 de agosto en Villanueva del Rey.