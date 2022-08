La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha denegado, en apenas tres meses, más de una treintena de peticiones de instalación de placas fotovoltaicas en inmuebles de la ciudad, gran parte de las mismas en viviendas situadas en parcelaciones irregulares. En las últimas comisiones de licencias celebradas desde junio de este año, aparecen hasta 31 denegaciones de declaraciones responsables para poner placas solares en viviendas, una figura que Urbanismo permite utilizar, la de declaración responsable, para agilizar los trámites ante procedimientos más engorrosos.

Las peticiones para colocar estos paneles y que han sido rechazadas vienen, sobre todo, de particulares cuya dirección radica en parcelaciones irregulares o en vías de urbanizar. Es el ejemplo de varias demandas registradas desde la carretera del Aeropuerto, hasta El Sol, Maravillas del Aeropuerto, Valenzoneja o La Colina, entre otros.

Fuentes municipales señalaron ayer a este periódico que «las parcelaciones irregulares no pueden tener licencia de solares hasta que se regularicen», mismo argumento que ya utilizó en su día el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, quien recordó que «en zonas de parcelaciones, donde las viviendas no cuentan con licencia, no se pueden autorizar las placas fotovoltaicas».

A la denegación por encontrarse la vivienda en situación irregular se suman los numerosos errores que Urbanismo localiza en las declaraciones responsables presentadas, lo que deriva en ese número abultado de rechazos registrado en apenas unos pocos meses.

El CMC pide manga ancha

Mientras, el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) pide más manga ancha con la interpretación de la norma en este sentido o, al menos, permitir la instalación a aquellas viviendas que estén en vías de ser legalizadas. El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, cree que no conceder licencia para placas fotovoltaicas a ninguna vivienda en parcela «no es correcto» y recuerda que muchas de ellas ya cuentan con instalaciones eléctricas de las habituales.

De Gracia explica, además, una de las claves de por qué existen tantas declaraciones en este sentido y que tiene que ver con la bonificación en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) que tienen aquellos que cuentan con estos generadores de energías alternativas. El presidente del CMC detalla que existen muchas parcelas que abonan el IBI y que podrían beneficiarse de una reducción durante varios años por instalar las placas solares, pero se da el caso de que, en ocasiones como las que aquí se explican, Urbanismo no les da el permiso para ello.

Entiende De Gracia que no es justo que, «por un lado, te cobren el IBI, pero por otro no te permitan acceder a bonificaciones que se recogen en la normativa».

Esa cantidad de rechazos está provocando, según ha podido saber este periódico, que muchos parcelistas hayan decidido colocar las placas fotovoltaicas en sus viviendas sin pedir el requerido permiso. Más allá de eso, precisamente en esa bonificación del IBI radica el hecho de que haya habido tantas presentaciones de declaraciones responsables para tal fin.

El presidente del Movimiento Ciudadano cree que debería existir cierta laxitud o directamente cambiar la ordenanza para promover la instalación de placas solares. De Gracia propone, entre otras cosas, no pedir la licencia de primera ocupación y que sea válido únicamente, por ejemplo, contar con un informe de habitabilidad para contar con el visto bueno.