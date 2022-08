Los cordobeses volverán a dormir con temperaturas que no bajarán por la noche de los 22 grados de mínima. El calor vuelve a apretar y, aunque no se notará (aún) en las máximas, que siguen por debajo de los 40 grados para hoy miércoles 10 de agosto, sí será perceptible en la sensación de bochorno una vez desaparezca el sol. No habrá tampoco vientos fuertes que puedan aliviar con brisa esa sensación térmica elevada por la noche.