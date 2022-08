El Imdeec apunta que la mayor pérdida de personal en Canvax fue previa a la compra de su sede

La concejala de Reactivación Económica y presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), Blanca Torrent, ha apuntado este miércoles que la mayor pérdida de personal en la empresa de biotecnología Canvax se dio a finales del año pasado, antes de que el Ayuntamiento adquiriera el edificio donde solía trabajar la compañía, en Rabanales 21, y que ahora tiene que abandonar.

La clave de la polémica radica en el proyecto Córdoba Biotech, un plan del Ayuntamiento impulsado con la colaboración de la Universidad de Córdoba (UCO) y la Fundación para la investigación biomédica de Córdoba (Fibico). La intención primera para poner en marcha el proyecto conllevaba la compra de una parcela y construcción de un edificio en el parque tecnológico Rabanales 21, si bien los plazos para acceder a fondos europeos apremiaban y hubo que optar por la compra de un inmueble ya construido.

Ese inmueble es el edificio Orión, donde desde hace diez años operaba la biotecnológica Canvax. El Imdeec, con los votos a favor de todo su consejo rector, aprueba la compra del edificio a Rabanales 21, que debe entregarlo libre de cargas, lo que supone que Canvax se tenga que marchar.

Pérdida de empleo

La marcha de la empresa, que tiene objetivo de trasladarse a Valladolid, supone que esos empleos se pierdan en Córdoba, si bien la compañía ha ofrecido reubicaciones. Blanca Torrent ha asegurado que cuando se produce la operación de compra, en Canvax trabajaban seis personas, ya que la empresa, a finales del año pasado, "tuvo un cese de actividad y entró una empresa que adquirió una gama de la actividad de reactivos", mermando la plantilla, que por aquel entonces superaba la veintena de empleados.

La oposición, sin embargo, culpa al gobierno local de PP y Cs de provocar una mayor pérdida de empleo. El PSOE dijo ayer que "la falta de planificación y de una hoja de ruta clara y precisa de este equipo de gobierno" había supuesto "la pérdida de 25 empleos directos y de calidad".

El portavoz municipal de IU, Pedro García, ha ido hoy más allá y ha pedido directamente al alcalde, José María Bellido, que cese a Torrent de sus cargos, al tiempo que le ha pedido a ella que dimita. Para García, la presidenta del Imdeec "ha obligado a marcharse sin información" a Canvax de Rabanales 21 y "una veintena de trabajadores no podrán seguir trabajando porque no pueden marcharse a Valladolid".

Vox acusa al cogobierno de actuar de "forma chapucera"

Las críticas hacia PP y Cs no han venido únicamente de PSOE e IU. También Vox ha denunciado la "forma chapucera" en la que se aprobó la compra del edificio Orión y su portavoz municipal, Paula Badanelli, cree que esas prisas por no perder los fondos fueron las que llevaron a su grupo, y también al resto, "a tomar una decisión precipitada y forzada para que no perdiéramos una subvención de millones de euros".

"En Vox no íbamos a ser los culpables de que esta subvención se perdiera, de ahí nuestro apoyo a la compra del edificio, pero pedimos explicaciones de por qué llegamos al último minuto, no sé si será porque estábamos en campaña y este gobierno estaba a otras cosas", ha reprochado Badanelli.