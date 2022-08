La instalación de alarmas se dispara en vacaciones

La pandemia y la imposibilidad de movimiento entre provincias durante meses en los años 2020 y 2021 aumentó la demanda de alarmas de seguridad en segundas residencias. Dos años después, las contrataciones de equipos de seguridad no han disminuido considerablemente, manteniendo un nivel alto como el de los años pasados, con la diferencia de que las instalaciones se están produciendo en las residencias habituales ante el miedo a sufrir robos.

La okupación de viviendas fue el mayor temor cuando prohibieron los desplazamientos interprovinciales. Alfonso Castillo, trabajador de Securitas Direct, describe el mes de agosto del 2020 como «apoteósico. Agosto no suele ser mal mes, pero hubo un aumento muy importante al no poder ir a segundas residencias». La situación ha dado un giro radical en este 2022, priorizando la seguridad de las residencias habituales. «Cuando la gente quiere irse de vacaciones teme estar fuera 15 días o un mes. Nos contratan antes de irse de vacaciones», aseguran desde Noyma Seguridad. Según palabras de Castillo, se han dado casos de robos en hogares mientras los residentes duermen, con la utilización, señala, de «una especie de gas para adormecer, no sabemos muy bien qué utilizan». Castillo recuerda el caso de un matrimonio de más de 85 años. «Tuve que acudir a una visita en la que un matrimonio de más de 85 años, al que le cuesta mucho dormir, me dijo que no sabían que les pasó, que estaban a las 21.00 horas dormidos y se despertaron pasadas las 10.00 de la mañana. En ese período de tiempo entraron a robar en la vivienda a través de las ventanas del patio. Estuvieron en su dormitorio y ni se percataron», explica.

Verano siempre es la temporada de mayor demanda para el sector, pero este, y desde el 2020, los datos han ido en alza, «batiendo récords en marzo», afirman desde Securitas Direct. Así, cada vez se están contratando más alarmas tanto en la capital como en la provincia.