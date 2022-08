El grupo municipal de IU ha mostrado su preocupación por los retrasos en las obras del espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos, ya que “mucho nos tememos que la ciudad va a encarar el otoño sin contar con un recurso que es fundamental para afrontar uno de los retos que todavía tenemos por delante, como es el aumento de las pernoctaciones, mediante reclamos turísticos de primer nivel en horario de noche”.

IU ha recordado en una nota de prensa que el gobierno municipal de Bellido, “que sigue dando muestras de su profunda ineficacia e incapacidad de gestión y del desastre que está siendo el mandato en materia turística”, tardó tres años en sacar a concurso el espectáculo de luz y sonido para el Alcázar y no sin problemas por el camino.

Las actuaciones están adjudicadas desde finales de marzo y no fue hasta mayo cuando se firmó el contrato con la adjudicataria. El grupo ha destacado que “las últimas noticias que hemos tenido sobre este proyecto fueron que el gobierno local mantuvo una reunión con la empresa a principios de junio”, en la que se aseguró que la iniciativa estaría en marcha en el último trimestre del año, pero “no hemos visto ni rastro de avances tangibles”.

El grupo ha afirmado que “nos preocupa que el otoño, una temporada tradicionalmente buena a nivel turístico, se vaya otra vez sin contar con este recurso fundamental”. Desde IU “esperamos que los planes de Bellido no pasen por querer apuntarse tantos a las puertas de las municipales, sacrificando para ello todo un mandato que está destacando por la incapacidad del gobierno local para llevar a cabo proyectos que encontró encauzados y a los que no ha sabido o no ha querido dar continuidad”.

El grupo ha confiado en que “este nuevo aviso por parte de la oposición sirva para que el gobierno del PP se ponga las pilas y desatasque este y otros asuntos que permanecen bloqueados en la ciudad, por mucho que las sonrisas y las fotos del alcalde en las redes sociales pretendan convencer de lo contrario”.