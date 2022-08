IU Córdoba y bomberos forestales de la provincia han exigido, en una concentración organizada este jueves frente a la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que se apruebe de una vez por todas el estatuto profesional, que se encuentra en fase de consulta, y un Infoca estable durante todo el año, entre otras cosas. Así, representantes políticos y del colectivo se han dirigido al Ejecutivo central y al gobierno autonómico para reivindicar unas condiciones laborales dignas que pasan, también, por el texto de regulación de la actividad.

"Mientras España arde, dispositivos como el Infoca aquí en Andalucía hasta hace poco ni siquiera estaban completos al 100%", ha comenzado denunciando Rubén Flores, bombero forestal y miembro del Movimiento Infoca. A eso, ha sumado que haya compañeros que, "estando contratados", todavía "no están trabajando dentro de su retén" porque "no existen epis, en una situación tan catastrófica como la que tenemos". De esta forma, Flores ha expuesto la situación en la que asegura encontrarse tanto él como el resto de compañeros. Una situación que se agrava, como ha expresado Irene Ruiz, coordinadora local de IU Córdoba, si se atiende a un escenario de "extrema sequía, temperaturas altísimas" y un "cambio que hace que el riesgo de incendios se haya elevado de forma exponencial".

Una de las reivindicaciones fundamentales del colectivo y de IU pasa por una apuesta clara en materia de prevención, mediante políticas que inviertan en ese aspecto "y no solo en la extinción". Como ha señalado Irene Ruiz y ha reiterado Rubén Flores, para ello es necesario un Infoca "todo el año". "No nos vale con cuatro meses para poder acabar con los incendios que tenemos ahora", ha subrayado el bombero forestal. Además de la "consolidación de todo el personal eventual", el responsable de la Red Sindical y de Empleo de IU Córdoba, José Miguel Peláez, ha exigido a la Junta de Andalucía "mayor dotación de personal y material para que trabajen en misiones seguras".

Voluntad política y condiciones dignas

Los tiempos de aprobación del Estatuto del Bombero Forestal "dependen totalmente de la voluntad política". Al menos, así lo cree Flores. El objetivo, como ha recordado, es "tener una ley que nos ampare para poder luchar" contra los incendios. Para Peláez, "dada la situación", resulta clave que el Gobierno de España "apruebe en esta legislatura" el texto básico "donde se regule la clasificación profesional, el coeficiente reductor...". Porque, según el responsable de Empleo, resulta "inadmisible que una persona con 60 o 65 años esté en primera línea de fuego".

Rubén Flores, acogiéndose a esas palabras, se ha dirigido también directamente al Ejecutivo para pedirle "que se deje de dar vuelta y apruebe ya el estatuto". El bombero y miembro del Movimiento Infoca ha aludido también al plus de antigüedad: "Somos el único colectivo público de la Junta de Andalucía que no recibe este plus y creemos que es de justicia". Un aspecto que ha sumado a las reivindicaciones de la jornada.

La coordinadora local de IU Córdoba considera que "unidos" conseguirán "superar todos los obstáculos" y acabar con una "condiciones laborales indignas". En el acto, que ha tenido lugar este jueves, los bomberos forestales han estado acompañados de familiares, amigos, miembros de colectivos como Movimiento Infoca, de sindicatos, de ecologistas y de representantes políticos. Juntos, han extendido un cartel reivindicativo y han alzado pancartas para denunciar la situación expuesta.