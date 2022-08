El PSOE andaluz ha exigido a la Junta de Andalucía una "reunión urgente" y una "planificación estratégica" respecto a la sequía en la comunidad autónoma. La parlamentaria cordobesa Ana Romero ha mostrado la preocupación que tienen en la formación no solo por una situación que puede llegar a ser "dramática", sino por la "inacción del Gobierno de Moreno Bonilla". "Aquello que no ha hecho en cuatro años es lo que nos preocupa", ha señalado.

Para ilustrar ese reclamo, la socialista ha recordado que Córdoba es la provincia con menor reserva de agua de la región. Apenas un 19% de su capacidad. La Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir cuenta, según los datos aportados, con 2.000 hectómetros cúbicos almacenados. Eso equivale al 24,6% del total. A esas cifras, Romero ha añadido que, de aquí a finales del mes de septiembre, más del 90% de los andaluces "se encontrará en situación de sequía".

La parlamentaria ha insistido en que el presidente de la Junta de Andalucía está al tanto, desde el 2020, de la situación que se avecinaba. Y se ha referido a la aprobación de diversas actuaciones en territorios con problemas de abastecimiento, como es el caso de las obras de trasvase desde La Colada a Sierra Boyera. "Estamos en el año 2022, lo declaró en 2020", ha recalcado Romero, quien ha pedido al Gobierno andaluz que dé "prioridad a obras hidráulicas declaradas de interés de la comunidad".

A diferencia del papel que, según Romero, está ejerciendo la Junta en este aspecto, la socialista ha puesto en valor el trabajo del gobierno central con obras de interés general como la extracción en el Martín Gonzalo o la próxima intervención en el embalse Iznájar. Sobre la primera, ha destacado que "se aprobó en marzo y ya se está actuando". Las que hay pendientes -en licitación-, "en breve comenzarán". Sin embargo, ha apostillado, "las de interés autonómico siguen sin ejecutarse o están comenzando en estos momentos, dos años después". Además, volviendo al tema del bombeo de La Colada, la parlamentaria ha apuntado "al rescate del Gobierno de España" para conseguir llevar a cabo unas actuaciones que servirán "principalmente para abastecimiento humano" pero también para agricultores y ganaderos.

Ayudas al sector agroalimentario

Tras dejar a un lado el tema de la sequía, Ana Romero ha querido hacer hincapié en las necesidades que se hacen acuciantes para el sector agroalimentario, "motor económico en Córdoba", por la guerra de Ucrania y la sequía. En este aspecto, la parlamentaria socialista ha criticado la reciente resolución de las ayudas al rendimiento y la sostenibilidad de la Junta de Andalucía porque "dejan fuera a 4.000 agricultores y ganaderos cumpliendo los requisitos, muchos de ellos jóvenes".

Según la representante del PSOE-A, la convocatoria se hizo en 2020 y, desde entonces, "no han vuelto a hacer ninguna". Además, considera que la resolución "va con errores" y "obliga a tener que plantear resoluciones alternativas". En este sentido, la socialista asegura que "muchos ahora van a tener que renunciar a las ayudas porque los gastos en 2020 no son los mismos que ahora".

En materia de subvenciones, Romero también ha incidido en la cuantía y ha pedido al Gobierno autonómico que aumente la inversión, pues "todavía no están agotados" los fondos europeos. "No como en otras comunidades que sí han apoyado al sector agroalimentario", ha apostillado. En última instancia, ha denunciado que la Junta no haya sacado convocatorias para la incorporación de jóvenes agricultores entre el 2018 y el 2022. Sobre el sector en general, ha calificado la situación como "crítica".