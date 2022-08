La ONCE crea un puesto de trabajo cada dos días en Córdoba

El grupo ONCE ha presentado este miércoles su balance de resultados del año 2021 en Córdoba, en el que sobresale la creación de 143 puestos de trabajo para personas con discapacidad, uno cada dos días, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por su delegado territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, que ha atendido a los medios de comunicación en la sede de la organización acompañado por la directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera.

En concreto, el balance hace referencia a la actividad de la ONCE, la Fundación ONCE y las empresas Ilunion, en la que sobresale la creación de 2.090 empleos en Andalucía el año pasado. El grupo tiene 71.194 puestos de trabajo en España, por lo que es el cuarto mayor empleador no público del país y el mayor empleador del mundo de personas con discapacidad. En Córdoba tiene 902 trabajadores.

Entre otras cifras, Cristóbal Martínez ha subrayado que el año pasado destinaron 5,6 millones de euros (en torno a un 2% más anual) en la provincia a servicios sociales como la rehabilitación, la educación, el empleo, el apoyo psicosocial, la tiflotecnología, la accesibilidad, la cultura y el deporte.

La mitad de las ventas, en cupones

Las ventas de juegos de la ONCE sumaron 47,5 millones de euros en Córdoba en el 2021, un resultado que fue un 1% inferior al obtenido en el 2019, el ejercicio previo a la declaración de la pandemia de coronavirus. Esta actividad fue desarrollada por los 397 vendedores y vendedoras que trabajan en la provincia, de los 5.375 que están empleados en Andalucía.

Cristóbal Martínez ha detallado, a preguntas de los periodistas, que la ONCE concentra casi el 4,5% de los ingresos que genera el juego legal en España. Aproximadamente, la mitad de esta cuantía corresponde a los diferentes productos de cupón que tiene la organización. El resto es aportado por los juegos instantáneos, los denominados rasca, y los activos, que son juegos electrónicos como Eurojackpot, Super Once, Triplex y Mi día.

Acerca de los resultados de sus sorteos, el grupo ha informado de que en el 2021 repartió 26,17 millones de euros en premios en la provincia, una cantidad que representa más de la mitad del importe ingresado por las ventas.

1.324 personas con discapacidad atendidas

La organización presta servicio en Córdoba a 1.324 personas ciegas o con discapacidad visual grave, y también a personas con otras discapacidades. Además, sus responsables han destacado este miércoles que el año pasado atendió a 40 cordobeses que perdieron la visión en ese ejercicio para ayudarles a superar "el proceso de adaptación que conlleva este trance personal tan importante", ha destacado Cristóbal Martínez.

Los afiliados a la ONCE de la provincia realizaron 2.330 descargas de dispositivos como la biblioteca digital ONCE, películas en sistema Audesc o aplicaciones que facilitan su rutina diaria. También solicitaron 799 adaptaciones bibliográficas en braille y sonido, y recibieron 137 intervenciones de aprendizaje en braille y tecnología.

El delegado territorial en Andalucía ha reivindicado, asimismo, la labor de 29 voluntarios que aportaron su ayuda para el acompañamiento y apoyo para la realización de tareas básicas de personas ciegas. Por otro lado, 40 personas con sordoceguera recibieron 1.579 horas de mediación para facilitar su comunicación e interrelación social.

Córdoba tiene, asimismo, 13 personas ciegas que utilizan un perro guía como asistente de movilidad. Desde el grupo han reseñado el apoyo facilitado el pasado curso escolar a 143 alumnos cordobeses ciegos o con discapacidad visual en las diferentes etapas educativas, en colaboración con la Consejería de Educación.