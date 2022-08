Continúa el aviso naranja en Córdoba y las máximas suben hasta los 43 grados

Córdoba ha comenzado el mes de agosto como acabó el mes de julio, con temperaturas por encima de los 40 grados y en aviso naranja por el calor, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este lunes, el pico de la jornada se ha registrado en la estación meteorológica de Montoro, donde los termómetros han marcado 41,6 grados a las 18.00 horas. La capital no se ha quedado lejos. Según los marcadores del aeropuerto, las temperaturas se han quedado en 41 grados en la ciudad a la misma hora.

El mercurio no ha estado muy lejos de las cifras esperadas en la provincia. Las máximas para este lunes eran de 42 grados. Mientras que las mínimas, no han bajado de 23. Todo parece indicar que el calor no pretende dar tregua a Córdoba. Es más, podría hacerse notar con mayor intensidad en los próximos días. Siguiendo las previsiones de la Aemet, este martes apunta a ser el día más caluroso de la semana, con máximas ligeramente superiores y con mínimas que se mantienen. En este caso, el incremento sería de tan solo un grado, hasta llegar a los 43.

El resto de días, hasta el fin de semana, se espera que los termómetros no varíen mucho y oscilen entre los 23 y los 42 grados. Es decir, el miércoles y el jueves están encaminados a ser copias de este lunes, en lo que a calor se refiere.

El viernes, sin embargo, la agencia meteorológica prevé que comience una bajada de temperaturas que se hará más notable durante los dos días siguientes. Así, en la jornada del viernes el tope se sitúa en 40 grados. Por abajo, con dos grados menos, la provincia contará con mínimas de 21 grados.

Para el sábado, podría romperse la barrera de los 40 y bajar hasta los 38 grados de máximas, con unas mínimas similares a las del viernes. En la jornada dominical, no se espera variación por arriba, sino en las mínimas. La Aemet prevé otro ligero descenso de estas, hasta los 20 grados.

Antes de que eso ocurra, Córdoba tendrá que vivir, como mínimo, dos episodios más de avisos naranjas. La agencia de meteorología establece que, tanto la capital como la campiña cordobesa, se encuentran este martes y este miércoles en ese nivel de riesgo. Por lo demás, toda la semana estará protagonizada, según las previsiones, por un sol radiante.