El apagón informativo

La última semana de julio huele a vacaciones municipales. El pleno escoba (el que despacha los asuntos de última hora y adelanta la sesión de agosto) despidió el jueves el curso político con una exhibición subrepticia de puyas voladoras. Auténtica esgrima dialéctica para cuya comprensión era necesario haber cursado un máster de lógica aristotélica (si a es b y b es c entonces a es c) o bien haberse bebido previamente dos chupitos de tequila con gusano. Todo para desmentir que pidió información de mociones de censura al secretario municipal y no a google, justo después de tomarse con b un (c)afé informal y terminar disparando al pianista. ¿Que no lo entienden? Yo tampoco.