Y van tres. Ocurrió en Villarrubia y después en Cerro Muriano. Anoche le tocó el turno a la barriada periférica de Alcolea, que también tuvo que inaugurar su feria con problemas de luz. De hecho, el suministro eléctrico no llegó a las casetas hasta las 22.15 horas de la noche. El retraso provocó problemas para el refresco de las bebidas y la conservación de los alimentos de las casetas y hubo que tirar de grupos electrógenos propios y de un transformador que había previsto el Ayuntamiento de Córdoba en la caseta municipal. De hecho, esa ha sido la única luz que ha habido hasta ahora, explica la concejala de Promoción Marián Aguilar, "aunque Endesa nos ha dicho que en breve dará el suministro".

Los problemas de luz deslucieron, y nunca mejor dicho, la inauguración y la cena de los mayores, un acto tradicional en la inauguración de la feria de Alcolea y que empezó a celebrarse a oscuras, lo mismo que ocurrió en Cerro Muriano donde los asistentes emplearon sus móviles para poder comer.

El problema en Alcolea se agravó por la decisión de los feriantes, que han estado sin luz y sin agua desde el pasado lunes y venían ya de haber tenido problemas en Cerro Muriano y Villarrubia. Al ver que ayer estaban de nuevo en la misma situación decidieron no poner en marcha sus atracciones y cacharritos "en señal de protesta".

En el Pleno celebrado ayer jueves el grupo municipal del PSOE planteó a la delegada de Promoción, Marián Aguilar, y al equipo de gobierno en general los problemas y el retraso de la contratación del suministro eléctrico en todas las ferias de Córdoba, incluida la de Nuestra Señora de la Salud. Hace unos días el alcalde, José María Bellido, dijo que iba a reunirse con responsables de Endesa para tratar de darle una solución a este problema que, los socialistas entienden no radica en la compañía eléctrica sino en la labor municipal que "llega tarde y mal". Esta es el primer año que este equipo de gobierno tiene la responsabilidad absoluta sobre estos eventos festivos, ya que la pandemia ha impedido que se celebren en 2020 y 2021.

La concejala Marián Aguilar ha confirmado hoy que "existe un problema con el suministro eléctrico" y aunque en estos momentos atribuye la responsabilidad a Endesa que "no nos da luz", la realidad es que no se han hecho bien las cosas desde la Delegación de Infraestructuras. Este área es la encarga de cerrar el contrato de luz de las ferias. "Se ha confiado en que los trámites hubieran sido más ágiles y no ha sido así", lamenta la responsable de festejos. "Hemos trabajado en la búsqueda de soluciones, trabajando en alternativas de suministro en este caso mediante transformadores para subsanar la falta de luz", explica Aguilar.