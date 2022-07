Los taxistas cordobeses se han concentrado este jueves frente a la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, en protesta por las conversaciones reveladas por el diario británico The Guardian, en los conocidos como Uber Files, en las que se prueban irregularidades y "prácticas agresivas" de la multinacional Uber en su inmersión en el mercado español y europeo desde 2014. La protesta llevada a cabo en Córdoba ha tenido réplicas a la misma hora en Granada, Sevilla y Málaga.

El presidente de la Asociación de Taxis de Córdoba, Miguel Ruano, ha recordado que Uber operó en Córdoba durante dieciocho meses, abandonado su servicio con el inicio del estado de alarma. Aún así, Ruano no descarta su vuelta, asegurando que "no le interesan los cordobeses, solo los turistas. Uber salió huyendo de Córdoba porque no le interesaba la situación". A pesar de la ausencia de este servicio en la capital, el presidente de la Asociación ha señalado que se manifiestan "en solidaridad con nuestros compañeros denunciando la corrupción de Uber".

En este sentido, los taxistas han denunciado la falta de acciones por parte de la Agencia de Competencia en Andalucía ante la entrada en vigor del "decreto Ábalos", aprobado en 2018, que prohíbe a las licencias VTC realizar trayectos urbanos a partir de octubre de 2022.