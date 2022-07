Urbanismo aprueba el plan para transformar el antiguo Muebles Martínez en un bloque de viviendas

El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba ha dado este miércoles el visto bueno definitivo al estudio de detalle de la parcela ubicada en al avenida Gran Capitán esquina Abderramán III. En esos terrenos está previsto un bloque de 99 viviendas que sustituirá al antiguo edificio de Muebles Martínez. La promoción se llama Puntal de Brillante y las viviendas contarán con piscina comunitaria, gimnasio y solarium y existe la posibilidad de que los compradores que lo deseen tengan piscina privada en la terraza. Esta promoción de viviendas está gestionada por Inmoclover y Flatgest y su diseño es obra de los arquitectos Rafael Castelló y Soledad García Domenech. La aprobación del estudio de detalle es uno de los trámites que estaban pendientes y que permitirá que el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba le dé el visto bueno en la sesión que tendrá lugar mañana jueves. Además de este trámite queda pendiente también la licencia de demolición y la de edificación, ambas solicitadas ya.

En este caso, el consejo rector no ha tenido que resolver alegaciones, ya que no se han presentado en el periodo de información pública. Los trámites de este estudio de detalle empezaron en octubre del 2021. La parcela cuenta con una superficie de casi 2.000 metros, aunque pierde algo más de 40 por el retranqueo necesario. En relación a la edificación actual, el estudio de detalle solo altera el parámetro de ocupación en las plantas altas, que pasa del 70 al 80% como consecuencia de la ocupación de parte del terreno por viario. El edificio cerró sus puertas como tienda de muebles hace once años, en el 2010, después de 47 años de servicio y debido a la crisis inmobiliaria de aquel momento. La fachada de este nuevo bloque de viviendas dará a Abderramán III y tendrá dos portales comunicados entre sí por la planta baja con entrada desde El Brillante y desde Gran Capitán.

Este punto ha llegado al consejo rector de este miércoles por la vía de urgencia, al igual que el del estudio de detalle del solar del antiguo aparcamiento de Bodegas Campos en el que se levantará un hotel de cuatro estrellas.