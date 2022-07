Las empresas Ingedeca y MAM (Mantenimientos y Montajes) Córdoba han resultado ganadores de los Premios AJE 2022, unos galardones que organiza cada año la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Córdoba y cuya gala ha tenido lugar en esta ocasión en el Restaurante El Bosque. El colectivo ha contado con la presencia del presidente de AJE Córdoba, Félix Almagro; el alcalde, José María Bellido; el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; y el consejero de Universidad e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, además de los representantes de las empresas e instituciones colaboradoras.

MAM Córdoba, empresa ganadora en la categoría de iniciativa empresarial, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector industrial, tanto en el montaje como en la gestión de mantenimientos integrales. Entre sus más notables destacan desde la construcción de termo-solares de tecnología CCP hasta trabajos en explotaciones mineras. Recientemente ha finalizado un gran proyecto para Renovables Samca. Tras MAM Córdoba, en la categoría de iniciativa empresarial, han quedado clasificado Supramar y Amarillo Limón.

La firma que ha resultado vencedora en trayectoria empresarial, por su parte, ha sido Ingedeca, una empresa de servicios del sector de la construcción fundada en 2012. “Lo que comenzó hace más de diez años por compañeros de facultad hoy lo conforma una gran familia de más de 50 trabajadores, cuyo objetivo principal es trabajar duro para obtener la excelencia en todos los servicios que prestamos, con la misma ilusión e implicación que el primer día”, según explican los propios dirigentes de la marca. El cuadro de honor en la categoría de trayectoria empresarial lo completan Stylo 10 y Redil.

El presidente de AJE ha dado la enhorabuena a los ganadores y el resto de premiados y ha hecho una especial mención al lema de esta edición ‘Volver a conectar’: “Es nuestra razón de ser conocernos y conectarnos mejor, y no solo me refiero a los empresarios de nuestra ciudad, sino a los de toda la provincia”. Almagro también ha apuntado al hecho de que la mayor parte de las empresas que visita AJE “son unánimes a la hora de señalar que no encuentran personal para trabajar”.

Almagro no ha pasado por alto que “la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas españolas siguen estando en una situación extremadamente difícil. Es complicada en cuanto a sus propias circunstancias de sobreendeudamiento, morosidad, caída de la facturación, incremento de los costes, presión fiscal, riesgo de viabilidad... Pero complicada excepcionalmente en comparación con el resto de las empresas europeas”.

Los premios, organizados por AJE Córdoba, han contado con el patrocinio de Jabea, PTV Telecom, el Bosque, Corgalan, SP Group y Grupo Rochel. A todos ellos y a las empresas colaboradoras, el presidente de AJE Córdoba ha agradecido su compromiso con el colectivo AJE Córdoba y su gala anual.