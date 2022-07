Las exhumaciones en los cementerios de San Rafael y de la Salud se retrasan a finales de octubre

Las exhumaciones de las fosas de represaliados de la Guerra Civil y la posguerra en los cementerios de San Rafael y de la Salud, en la capital de Córdoba, se retrasarán hasta finales de octubre, según fuentes municipales. La comisión técnica se ha reunido este martes para presentar la memoria y el pliego de prescripciones correspondientes a los trabajos. En el mismo encuentro, las administraciones han acordado que trabajarán, durante el mes de agosto, en el reajuste de las aportaciones económicas con el objetivo de extender los plazos de ejecución. A primeros de septiembre, siguiendo las previsiones establecidas, la información debería quedar plasmada y firmada.

El protocolo de exhumación en estas fosas comunes se remonta al 2020. Fue en noviembre cuando se firmó el acuerdo entre el Gobierno central -a través del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática-, la Junta de Andalucía -mediante la consejería de Cultura y Patrimonio Histórico-, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba. El convenio económico se firmó a finales de diciembre del 2021 y estableció que cada entidad aportase 400.000 euros, hasta el 2024, para sumar 1,6 millones con el fin de continuar las investigaciones en las camposantos cordobeses.

Sin embargo, el retraso de las actuaciones en los cementerios obliga a reajustar las aportaciones económicas. Como explican desde el Ayuntamiento, si se realiza la intervención para el mes de octubre, no daría tiempo a "ejecutar el montante ni a justificarlo". Por lo tanto, las administraciones buscarán, con sus correspondientes intervenciones de fondos, la mejor fórmula para consensuar el reajuste. Desde el Consistorio, aseguran que "todo el crédito está garantizado" pero "para la disposición efectiva en cada uno de los años, se exige que cada año esté ejecutada". Eso no afecta, aclaran, al Ministerio, puesto que la forma jurídica que ha usado "es diferente" y "no le afecta tanto un retraso anual".

Reunión de la comisión técnica

La reunión de la comisión técnica este martes ha servido para informar de la memoria y poner sobre la mesa el pliego de los trabajos de exhumación en los cementerios de San Rafael y de la Salud. Prácticamente, según indican desde el Ayuntamiento, se encuentra lista para mandarla a contratación. Por lo que el encuentro entre las administraciones ha permitido ahondar en el contenido. Cabe recordar que el modelo planteado toma como referencia a las exhumaciones de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Se estima que habría unos 5.000 represaliados en estas fosas comunes.

Desde la delegación de Infraestructuras explican que el retraso de la puesta en marcha de estas labores se debe a la "complejidad" del proyecto. A eso, precisan desde el Consistorio, se suma el hecho de que "Infraestructuras no es la delegación que anteriormente se hacia cargo Cecosam", así como la incorporación de un nuevo director general. "Con el personal tenemos, no ha podido ser antes", aclaran.