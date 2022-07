Retoman la ordenanza de uso para abrir el CEFC

El delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico (PP), ha convocado a los grupos municipales a una reunión el próximo lunes, previa a la junta de portavoces del pleno del 28 de julio, para tratar «dudas, consultas, aportaciones o enmiendas» que los partidos de la oposición quieran hacerle a la ordenanza de uso del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), que ya tienen en su poder desde el lunes pasado. El gobierno municipal quiere reactivar de esta forma el debate para tratar de llevar el anteproyecto de la norma al pleno del día 28, para que pueda entrar en vigor a finales de septiembre u octubre.

La importancia de esta ordenanza radica en que sin ella no es posible dar uso a la nueva infraestructura para congresos en el Parque Joyero y no se podría celebrar ningún evento (de momento ya hay dos anunciados para otoño). La oposición critica que PP y Cs no hayan querido debatir hasta ahora la ordenanza con ellos.