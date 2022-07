Mayores y calor: más vale prevenir

Paciente de edad avanzada con varias patologías, fuerte medicación y calor extremo durante más de una semana. Ese es uno de los perfiles a los que se vigila estos días con especial atención dentro del Plan de Altas Temperaturas de Atención Primaria que se activó el pasado 1 de junio en Córdoba.

Rafael Molero es uno de los enfermeros de casos que realiza esta función, cuyo principal objetivo es la prevención de golpes de calor. «Desde los centros de salud se realiza una captación proactiva de personas con este perfil, que son especialmente vulnerables, a las que visitamos en su domicilio y llamamos periódicamente para comprobar su estado y recordarles ciertas recomendaciones», señala.

Durante todo el verano, el plan está activo, pero se refuerza durante las olas de calor. Según Molero, la mayoría de domicilios a los que acuden cuentan con sistemas de climatización, pero hay un porcentaje de mayores que no disponen de estos medios, por lo que el seguimiento es más intenso. «Si la vivienda no está acondicionada y puede poner en riesgo la salud del mayor, el distrito sanitario puede proponer un traslado a un espacio adecuado durante el tiempo que dure la ola de calor para protegerlos», comenta Molero, que indica que esta medida es más frecuente en las ciudades que en los pueblos donde los vecinos suelen estar muy pendientes de los mayores que viven solos.

Entre las recomendaciones que repiten en cada visita destaca la necesidad de beber agua no muy fría frecuentemente «incluso si no tienen sed», prescindir de bebidas con azúcar y consumir fruta, verdura y ensaladas; elegir ropa clara y calzado ligero, usar protección solar, sombrero y abanico sin salen a la calle y evitar hacerlo entre las 12 y las 18 horas.

Juana y Pablo

Juana y Pablo son dos usuarios de Córdoba de 83 y 91 años. Ella es la cuidadora de su marido y recibe todas las semanas la visita de su enfermera. «Me siento segura y acompañada ante cualquier emergencia que pueda surgir», explica, «Pablo está muy delicado y toma muchas pastillas al día, con el calor se pone fatal aunque demasiado poco se queja el pobre».

Llevan días aguantando la ola sin aire acondicionado porque él sufre una patología respiratoria y no le conviene. «La suerte es que vivimos en un bajo y es más fresco que otros pisos, así que ponemos el ventilador, bebemos mucha agua y ponemos comida fresca como gazpacho y verdurita, pero llevamos días sin salir a la calle para nada, mis hijos me traen la compra», comenta. Juana solo espera «que la ola pase rápido» aunque las previsiones meteorológicas de momento indican lo contrario. Pero no hay que desesperar. La buena noticia es que la Agencia Estatal de Meteorología ha rebajado la previsión de máximas para los próximos días. La máxima del miércoles fue de 41,9º a las 19.50 horas, pero hoy se espera que el termómetro se pare en los 40º, con una mínima de 19º. A partir del viernes, salvo que vuelva a haber cambios, se llegará a 43º el sábado y el domingo y el lunes a 44, en lugar de los 46 que se auguraban este miércoles. El aviso naranja se mantiene activo. Cuídense.