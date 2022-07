La asociación vecinal La Fuenseca, Santa Marina y Orive, ante el anuncio que la compañía Endesa ha distribuido en carteles por estos barrios sobre la interrupción del suministro de electricidad que llevará a cabo el próximo domingo, día 24, en una amplia parte de esta zona de la Axerquía norte, ha pedido al Ayuntamiento de la ciudad su "urgente intervención, mediante su capacidad de mediación o de aplicación de normativa municipal", para impedir que la compañía eléctrica lleve a efecto su pretensión. En los carteles distribuidos por la compañía por esta área de la Axerquía, Endesa comunica que el corte tendrá una duración de 9 horas y media, desde las 6.00 a las 15.30 horas.

La asociación vecinal denuncia que Endesa “solo piensa en su rentabilidad y los consumidores somos cautivos de sus precios y de sus necesidades organizativas” y no tiene en cuenta las circunstancias que sufrirán los cordobeses afectados por el corte, pues, con “una previsión de máxima de 44 grados, ya no solo no se podrá utilizar el aire acondicionado, tampoco se podrá preparar la comida, además de que, con un corte de suministro tan largo, se producirá la descongelación de los frigoríficos, y las consecuencias de no poder utilizar en ese tiempo internet, ni ver televisión”. La medida, que afectará tanto a particulares como establecimientos comerciales, no se puede entender, según la asociación vecinal, en unas fechas tan condicionadas por la ola de calor.

"Cualquiera puede entender que los trabajos de mantenimiento son necesarios, pero seguro que se pueden realizar en tramos horarios y repartiendo las casi diez horas en tres o cuatro interrupciones”, afirma la asociación vecinal, que considera "un atropello" la decisión de Endesa, por lo que solicita al Ayuntamiento, a través de la delegación del Casco Histórico, una intervención decisiva para evitarlo y reclamar otras soluciones.