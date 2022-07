PP y Cs aprueban una nueva tanda de remanentes de 26 millones con el baile de votos de la oposición

El gobierno municipal de Córdoba, formado por PP y Cs, ha aprobado sus propuestas de remanentes que rondan los 22 millones de euros, de los 35 que había disponibles, y que tendrán que gastar antes del 31 de diciembre. La Corporación municipal ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario y urgente para votar el destino de este dinero del presupuesto de 2021 que no ha logrado gastarse y que, digámoslo así, tiene ahora una segunda oportunidad para traducirse en proyectos. De lo contrario, si no logran invertirse esas cantidades antes de final de año, el dinero se destinará a amortizar deuda municipal. A esta finalidad van además ya de entrada 9 millones por decisión del teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes. Además de los 26 millones aprobados hoy ya se aprobaron 4 millones de remanentes para el pago del incremento de la factura de la luz, entre otros menesteres, en el pleno ordinario de julio.

De nuevo se queda en puerto y sin aprobar la ordenanza para el funcionamiento del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, que debe regular la puesta en marcha de esta infraestructuras.

El Pleno, que contaba hoy con un miembro menos de la oposición tras la marcha de Isabel Ambrosio al no haber sido sustituida aún por el concejal socialista entrante (Joaquín Dobladez) -algo que ha sido tildado de "posible fraude de ley" por Vox--, ha votado un total de cuatro expedientes que agrupaban bloques diversas propuestas de remanentes. PP y Cs han sacado adelante los cuatro documentos con un PSOE que ha votado en bloque en contra de todas y la posición aleatoria del resto de grupos que han votado a favor o se han abstenido cuando se incluían alguna de sus propuestas. El portavoz de Cs, David Dorado, ha vuelto a asistir de manera telemática a la sesión, porque sigue de baja médica, y ha tenido algunos problemas con el sonido de la conexión.

Qué se ha aprobado hoy

Se han aprobado cuatro expedientes de remanentes. El primer expediente asciende a 15 millones e incluye principalmente inversiones en las empresas municipales como Aucorsa, Sadeco o Vimcorsa y en institutos municipales como Imgema o Imdeec. Se ha aprobado con la abstención de Podemos y Vox y los votos en contra de IU y PSOE.

El segundo expediente, de 1,5 millones, incluye propuestas como la reducción del bonobús que hizo el PSOE o la compra de suelo para la construcción de vivienda pública que hizo IU, así como el bono cultural de Podemos. También se ha aprobado con el voto a favor de Podemos e IU y los votos en contra de Vox y PSOE.

Un tercer expediente con propuestas culturales por un montante de 4,5 millones, con los que se quieren financiar exposiciones como Futuros Abundantes y la de Córdoba y el Mediterráneo cristiano, así como gastos generales en las delegaciones de Casco Histórico o Comercio. Se ha aprobado con los votos en contra de Podemos, IU y PSOE y la abstención de Vox. Por último también ha recibido el visto bueno el último expediente que integra iniciativas por 158.700 euros para la Gerencia Municipal de Urbanismo, IMAE y Servicios Sociales, con la abstención de Podemos y los votos en contra de Vox, IU y PSOE.

El debate

El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, ha justificado que los remanentes hayan tenido que aprobarse en sesión extraordinaria para agilizar la contratación de los proyectos y ha explicado que se destinarán a la cuestión social, la cuestión económica y a las empresas públicas. Las propuestas incluían la mayoría de ideas aportadas por la oposición --con la que ya se había vendido un acuerdo previo--, por lo que Fuentes ha dicho no entender el sentido del voto de los grupos de la oposición y de Vox. "De 26 millones están hablando de (problemas con) 1 millón, pero no ven el grueso de las propuestas, con 4,5 millones para Aucorsa o 4 millones para Sadeco y 1 millón de euros para ayudas al alquiler", ha defendido.

Para Isabel Albás, portavoz de Cs, por contra, todas las propuestas del gobierno servirán para aliviar la carga de la clase media y para reactivar la economía.

Por su parte, el portavoz socialista, José Antonio Romero, ha justificado el voto en contra de su grupo porque PP y Cs no han empleado estos remanentes para mitigar la inflación y ayudar a las familias cordobesas a superar la crisis. "No son sensibles con la ciudadanía", ha afirmado. Además, ha recordado que la celebración misma de este pleno es "una mala noticia porque venimos a hablar de millones de euros que no se han gastado por una mala gestión". En este sentido, el edil del PSOE ha recordado que el presupuesto municipal del 2021 solo se ha ejecutado en un 57% y que José María Bellido es el alcalde "con más dinero en el cajón: 137 millones".

Desde IU, Alba Doblas ha insistido en los reparos de la Intervención por la falta de documentación, manipulación de figuras económicas como la ampliación de capital en empresas públicas. Además ha criticado que se otorguen "subvenciones encubiertas, como la nominativa de 200.000 euros para adjudicar un local a Anfane". Con todo, para IU lo verdaderamente preocupante es que "con la falta que hace ahí fuera, dejen de gastarse 35 millones y encima piden 28 millones más de créditos".

Cristina Pedrajas, portavoz de Podemos, criticó la tardanza en la aprobación de los remanentes, máxime con la dinámica de gestión del Ayuntamiento y expresó su extrañeza con la división de los dictámenes de la comisión de Hacienda en cuatro expedientes, “en una especie de totum revolutum, mezclando propuestas con las que estamos muy de acuerdo y otras con las que no estamos nada de acuerdo”. Podemos tampoco está de acuerdo con la amortización de deuda ni con la aportaciones nominativas.

¿Había acuerdo con Vox?

Si el PP había cerrado de manera genérica un acuerdo con Vox para la aprobación de los remanentes hoy se ha notado más bien poco. Paula Badanelli, de Vox, ha sido también muy crítica con el equipo de gobierno acusándolo de no ser capaz de gastar su presupuesto y de aprobar, año tras año, "presupuestos ficticios anunciando inversiones millonarias" que no se ejecutan después. "Este pleno demuestra el fracaso absoluto en la gestión y la falta de eficacia de este gobierno". Asimismo, negó que haya existido un acuerdo para la aprobación de remanentes, como pensaba el gobierno local, porque a juicio de Badanelli la operación se ha limitado a que Fuentes mete de forma "trilera y torticera" las propuestas de la oposición mezcladas en aras de una supuesta "transversalidad".

Para Vox era complicado, según han dicho, votar en conciencia sí a un expediente que incluía algunas propuestas con las que estaban de acuerdo y otras con las que no. "Con tanta transversalidad, consenso y progresía se parecen cada vez más a Pedro Sánchez. Lo más decente es la abstención esto es el sanchismo", ha llegado a decir Badanelli, que también se ha referido la portavoz a los reparos realizados por la Intervención acerca de estos bloques de propuestas y de la ausencia de documentos.

Réplica de Salvador Fuentes

Después de las críticas intervenciones de los portavoces municipales, Salvador Fuentes ha preguntado qué hubiese pasado si el pleno se hubiera celebrado antes del 19J, fecha de los comicios autonómicos. "Esto es por lo que no quisimos hacer este debate antes de las elecciones, por el tactismo político", ha añadido. El teniente de alcalde de Hacienda ha salido al frente de las dudas de que los remanentes vayan a ejecutarse y ha asegurado que el año pasado de 25,7 millones de remanentes se ejecutaron 18,5 millones. "Merecíamos una oportunidad porque sí se ejecuta". Por último, ha puesto en valor que han aceptado propuestas de todos los grupos y ha recordado que el PP no tenie la culpa de que Ambrosio se haya ido al Parlamento.