Córdoba recibe a 611 ucranianos desde el inicio del conflicto bélico

La llegada a Córdoba de refugiados ucranianos, con motivo de la guerra iniciada por Rusia contra ese país, continúa estando ralentizada tras unos primeros meses de mayor actividad. La Subdelegación del Gobierno informó ayer de que se han expedido un total de 611 protecciones temporales para estas personas, apenas una treintena más que las comunicadas a principios de junio.

La misma fuente indicó que no se ha detectado la llegada de desplazados, lo que quiere decir que en estos momentos no hay ucranianos que no hayan solicitado la protección temporal (un régimen por el que se le reconoce el permiso de residencia y trabajo hasta el 2024) y todos tienen, por tanto, su documentación en regla.

Ángel Jiménez, trabajador de Accem (la asociación designada y financiada por el Gobierno para gestionar la primera acogida de los refugiados ucranianos en Córdoba), afirma que su programa para este colectivo tiene las 65 plazas de acogida cubiertas y explica que en alguna ocasión las usuarias (el perfil medio es de madres con menores a cargo, pero también hay mujeres solas) lo han abandonado de manera voluntaria porque han regresado a Ucrania o han encontrado trabajo en zonas de costa u otros países.

Al ser consultado por los motivos que llevan a estas personas a regresar a un país en guerra, este profesional asegura que «dejar un país no es tan fácil» y puntualiza que «no es una gran mayoría» la que decide volver. Sin embargo, reconoce que «el choque cultural es muy grande, no se cumplen expectativas y quieren estar con su familia», e indica que «hay personas que lo tienen muy claro, porque a lo mejor es una mujer mayor que ha venido sola y se ha enterado de que su casa está derruida, y quiere empezar una vida nueva aquí. Pero hay usuarias con maridos e hijos allí, y quieren estar con ellos».

Algunas familias de acogida "ahora no saben cómo gestionarlo"

Las plazas vacantes han sido ocupadas por nuevas refugiadas. En esta línea, Ángel Jiménez señala que algunas familias que acogieron a estos refugiados de forma privada en un primer momento «ahora no saben cómo gestionarlo y nos preguntan si podemos acoger nosotros a las familias. Estamos teniendo entradas de familias que han pasado por una acogida privada», precisa. De igual forma, comenta que «sigue saliendo gente del país, aunque no con la misma fuerza», y confirma la idea de que se ha producido, en líneas generales, un descenso de la solidaridad privada.

El servicio que Accem ofrece a estos refugiados es «integral» e incluye diversos aspectos como el asesoramiento jurídico, el apoyo psicológico y las clases de español. Acerca de la adaptación de estas personas a las altas temperaturas, este trabajador comenta que los niños están asistiendo a escuelas de verano por las mañanas, pero «ahora por las tardes están un poco más encerrados» en los espacios donde son acogidos.

Antes de la llegada de los meses estivales, realizaban actividades por las tardes, iban al parque con material deportivo y esto servía de descanso para las madres, mientras que los menores jugaban y se integraban, pero «con la ola de calor, hemos tenido que parar un poco», manifiesta Ángel Jiménez. «Si a nosotros nos cuesta adaptarnos, a ellos les cuesta más por la falta de costumbre y su piel no está preparada», detalla. También destaca que «tenemos el ofrecimiento de una entidad privada» para que estas personas puedan acudir a la piscina por la mañana.

Todo ello sucede mientras que estas refugiadas se preparan para poder vivir en Córdoba. «El primer interés que tenían, una vez que estaban asentadas, era aprender el idioma. Tenían muy claro que venían a trabajar y quieren labrarse un futuro y ser productivas mientras dura el conflicto. Hay muchas personas que quieran volver, pero otras no quieren», indica este profesional de Accem.

En este sentido, hace hincapié en el intenso trabajo que se está realizando para que las refugiadas sean autónomas y subraya, además, que «los mecanismos a nivel administrativo o gubernamentales son lentos, pero se está avanzando mucho por parte de las entidades en dar respuesta a las necesidades que tienen».