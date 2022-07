El Sindicato Médico de Córdoba ha denunciado este martes las incidencias que se están detectando en la Sanidad Pública por la falta de profesionales sanitarios. "El verano no ha hecho más que empezar y ya empezamos con los problemas", señalan en alusión a que en Córdoba capital una de las dos uvis móviles de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria, la del Sector Sur, se quedó sin médico el fin de semana mientras que en Montoro, en lugar de tres médicos, el domingo hubo dos buena parte de la guardia, "aumentando así el riesgo de saturación de los recursos". Creen que no se trata de algo puntual y que con el déficit actual de profesionales "esta situación se repetirá a lo largo del verano en toda la provincia" porque no se han tomado medidas para prevenir lo que llevan décadas advirtiendo.

Respecto a las uvis móviles, de las dos de que disponen los Servicios de Urgencias de Atención Primaria de la capital (Castilla del Pino y Sector Sur) la del Sector Sur se transformó el domingo en un equipo móvil de cuidados avanzados, lo que supone que sigue siendo una uvi móvil, con la dotación técnica de una uvi móvil pero el equipo humano es un técnico en Emergencias Sanitarias y una enfermera, con ausencia del médico. El sindicato se queja "del déficit crónico y endémico de facultativos" y explica que la situación se repite en el Distrito Sur de Córdoba, donde ya habido dificultades este mes y son los propios profesionales los que se muestran preocupados por cómo van a “hacer el agosto” y en el Distrito Norte, donde a la falta de profesionales se suma el problema de la enorme dispersión geográfica de la zona. "Llevamos tiempo pidiendo de forma insistente la fidelización de los profesionales que ya tenemos y la contratación de nuevos facultativos, pidiendo que los contratos sean de al menos dos o tres años, cosa que hasta ahora no ha sucedido", recalcan, recordando que son los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud los que deben autorizarlo y que no es competencia de ninguno de los Distritos Sanitarios de la Provincia. "Una forma de esclavitud" Asimismo, destacan que en algunos puntos de la provincia "se producen con frecuencia turnos de trabajo mensuales que oscilan entre las 250-300 horas". En opinión del sindicato, "esta planificación de la asistencia urgente es una forma de esclavitud impropia del siglo XXI y supone un problema de seguridad hacia los pacientes y un atentado contra la salud de los profesionales". Consideran que los profesionales de Urgencias de Atención Primaria "deberían tener acceso a los módulos de continuidad asistencial en su puesto de trabajo, como sucede en centros de salud y urgencias de hospital" con el fin de acabar con "el agravio comparativo de profesionales". Aunque el sindicato se ofrece a tender puentes con la administración en busca de soluciones, advierten que están dispuestos a recurrir a las oportunas medidas legales/judiciales si estos hechos se siguen repitiendo.