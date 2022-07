El servicio de Emergencias 061 ha atendido en Córdoba solo dos casos por golpe de calor en los últimos dos meses, según la información facilitada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que detalla que desde que se puso en marcha el plan de altas temperaturas, el pasado 23 de mayo, solo dos personas han requerido atención por este motivo, sin que haya constancia en los registros de ninguna muerte achacable directamente al calor. Lo que no se descarta es que haya personas con otras patologías previas que, en una ola de calor de alta intensidad, tan duradera como la que afecta en este momento a Córdoba, hayan podido empeorar e incluso fallecer, sin que esta circunstancia figure en los registros como mortalidad achacable directamente a las altas temperaturas.

Exceso de mortalidad

Por su parte, el Instituto Carlos III ha actualizado este lunes los datos sobre estimación del exceso de mortalidad por todas las causas atribuibles a las altas temperaturas. Este informe estima que desde el pasado 11 de julio, tercer día de la actual ola de calor, la mortalidad ha podido incrementarse en once personas más de lo normal debido a las temperaturas. Recuerdan desde el Instituto Carlos III que el sistema Momo «hace estimaciones estadísticas para un día determinado comparando series históricas, pero no revela números exactos de defunciones, es decir, son estimaciones que no pueden interpretarse como muertes reales», si bien pueden dar idea «de la evolución que se produce en los excesos de mortalidad» en un territorio concreto.

Según las estimaciones de dicha estadística, el exceso de mortalidad por el calor (11 personas desde el 11 al 16 de julio) también se produjo en junio, cuando tuvo lugar la ola de calor más larga de la historia para este mes en Córdoba. En ese caso, la estimación es que habrían fallecido ocho personas más por causas atribuibles al incremento de las temperaturas.

Golpe de calor

Para identificar cuándo una persona sufre un golpe de calor, es necesario estar atento a ciertos signos de alarma como náuseas, vómitos, dolor de cabeza, piel caliente y enrojecida, aumento de la temperatura corporal por encima de 40º, inestabilidad al andar y mareos. También puede producirse aturdimiento, pérdida de conciencia, convulsiones, insomnio, fiebre y dolor de cabeza. Los síntomas más graves incluyen dificultad respiratoria, taquicardia e inconsciencia. Conviene no descuidar la hidratación, resguardarse en las horas de más calor y andar por la sombra.