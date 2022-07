Córdoba empezó este lunes su segunda semana en el infierno, con temperaturas máximas que por primera vez en muchos días no han rebasado los 40 grados porque el termómetro se paró un poco antes, en 39,1, pero que volverán a los 42º y más a partir del miércoles, según la Agencia Estatal de Meteorología. Si se toma como del inicio de la ola de calor el viernes 8, cuando el termómetro empezó a marcar los temidos 40 grados, ya van más de diez días seguidos instalados en la parte alta del termómetro, sin que aún haya indicios que señalen cuándo acabará este interminable episodio. Aunque este lunes la máxima fue de 39,1 a las 15.40 horas y no de 42 como se esperaba, la mínima fue de 22,7 grados a las 6.40 horas, la más alta de la última semana.

Para este martes, se espera un día parecido al de ayer. Máxima de 39º que, con suerte, marcará el termómetro del Observatorio del Aeropuerto aunque dejarán en la ciudad temperaturas reales más altas y peor sensación térmica. De momento, no hace falta que saquen aún la rebequita del armario.

Tampoco las mínimas bajarán mucho más este miércoles que en días anteriores. De los 22,7 grados de este lunes, se espera que no superan los 20º el martes aunque los decibelios térmicos volverán a remontar al día siguiente para continuar en la cresta de la ola al menos hasta el sábado y el domingo próximos, cuando se esperan máximas de 44 y 45 grados y mínimas de 24 y 25 grados, respectivamente. Se cumplirá así el tercer fin de semana consecutivo con más de 40 grados en Córdoba. Si no salen de la ciudad, vayan buscando hueco en alguna piscina.

Hasta entonces, el mercurio se moverá en la franja de los 41º y 44º por arriba y entre 21º y 24º por abajo. Pese al sopor y el cansancio, todavía no se ha batido ningún récord. La máxima más alta sigue siendo la del 8 de julio del 2015 (45,8 grados), el mes en el que también se registró la media de temperaturas máximas más altas, 40,3 grados. El que no se consuela es porque no quiere.