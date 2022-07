La caída del consumo en Córdoba: del 5% de los alimentos al 50% del cine

Córdoba acumula 16 meses de subidas interanuales de precios. En este tiempo, el IPC ha ido pulverizando récords hasta alcanzar el pasado junio una variación anual del 11,2%, el mayor aumento registrado desde 1994, cuando comienza la serie estadística para la provincia difundida por el INE. Uno de los principales efectos de esta situación está siendo el empobrecimiento de las familias y el Gobierno de España ha adoptado diferentes medidas para paliar las consecuencias de la inflación. Sin embargo, la escalada de precios afecta, prácticamente, a todos los productos y ha obligado a los cordobeses a recortar gastos. Las mayores reducciones del consumo se aprecian en bienes y servicios que no son de primera necesidad, pero la caída de la demanda se percibe ya también en las superficies de alimentación, donde los frescos son los más perjudicados por la contracción de las ventas, posiblemente, porque se encuentran también entre los productos que han experimentado una mayor subida de precios.

Los supermercados

El director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), Álvaro González Zafra, confirma que, como consecuencia de la inflación, hay menos venta y explica que los datos del pasado mayo (recogidos por la consultora IRI, especializada en gran consumo) indican que la demanda se ha contraído un 3,6%. En alimentación ha bajado un 4,6%; en frescos, un 6,1%, y en bebida, un 1,9%. La droguería y la limpieza ha anotado un descenso del 3,5%.

En cambio, la venta ha crecido un 11,9% en el canal de perfumería e higiene, un resultado que relaciona con la recuperación de la vida social tras los momentos más difíciles de la pandemia de coronavirus y la celebración de eventos como las fiestas tradicionales y familiares, y los espectáculos. Álvaro González Zafra comenta que, aunque este análisis es nacional, los datos son «perfectamente extrapolables a Córdoba».

-6,1% en productos frescos. La patronal de los supermercados afirma que ha bajado la demanda en general, pero ha subido en perfumería

En su opinión, «es probable que siga bajando el consumo de alimentación» si no cambia el escenario que está motivando la caída de la demanda. «El consumidor lo está pasando muy mal y las empresas del sector no habían vivido una situación así, tan complicada, sobre todo, con una coyuntura internacional que la provoca y que no es de fácil resolución», admite.

El director de la patronal de los supermercados andaluces apunta, además, que otra consecuencia de la espiral inflacionista es el cambio del patrón de consumo, con el que «se prioriza el factor precio por encima de otras variables como la marca o la calidad». Así, comenta que en la actualidad «se compra más marca blanca, de distribuidor, y te privas de caprichos, sobre todo, lo menos esencial, los productos gourmet o aquellos más caros».

En cuanto a las consecuencias de esta situación, advierte de que los supermercados «están al límite, ya no hay margen para absorber más incrementos de costes», explica. De este modo, Álvaro González Zafra admite que «no sé si se incrementarán» los precios en el futuro, «pero no hay perspectiva de que vayan a reducirse a corto plazo». Entre otras medidas, el sector reclama al Gobierno de España que reduzca el IVA de los alimentos, aplicando un 4% en todos los casos. «Esto daría oxígeno y el consumidor recuperaría capacidad adquisitiva», señala el director general de CAEA.

La hostelería

En los bares y restaurantes cordobeses, la actividad se ha reducido en torno a un 30% este verano respecto al año pasado, de acuerdo con las estimaciones facilitadas por la Asociación de Empresarios de la Hostelería de Córdoba (Hostecor). El presidente de la patronal, Francisco de la Torre, señala que en el 2021, con las limitaciones derivadas de la pandemia de covid, «los vecinos llenaban las terrazas» cualquier día de la semana por la noche, pero esto suele ocurrir ahora desde el jueves en adelante. «Quien no tiene parcela, se va de vacaciones si puede», explica, por lo que este descenso, a su juicio, estaría más relacionado con un cambio de hábito tras las restricciones que con la inflación.

-30% en la hostelería. Hostecor afirma que las terrazas no se llenan como el verano pasado y relaciona esta tendencia con las salidas por vacaciones

Francisco de la Torre detalla que no ha bajado el ticket medio, «pero sí es verdad que se sale menos a los bares». En esta línea, recuerda que el turismo cordobés está en temporada baja y que las temperaturas están siendo muy elevadas, por lo que «los mediodías son nulos». Los negocios están recortando sus horarios para ahorrar y «abrimos cuando hay picos de actividad», indica.

Por otra parte, comenta que los bares han subido los precios entre un 2,5% y un 3,5% este año, por lo que «no han repercutido» a sus clientes el aumento del IPC, que acumula una subida del 6,2% en el primer semestre y del 11,2% en tasa anual en junio, como se ha referido. Sin embargo, De la Torre avanza que «si continúa la escalada de precios de los suministros y los productos, nos veremos obligados a subir precios a la vuelta del verano». El presidente de la patronal de la hostelería reivindica que «somos el sector que más empleo crea y los datos tienen que reflejarse en los apoyos que recibimos».

El combustible

La inflación ha provocado un descenso del consumo de combustible de un 10% de media en las gasolineras cordobesas, según explica el presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio, Rafael Larrea.

-10% en carburantes. La Asociación de Empresarios de estaciones de Servicio afirma que ha caído la venta de combustible y augura que continuará bajando

Este responsable afirma que la estimación es avalada por la información de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), que recoge una bajada del 8% en la venta de gasóleo (el más demandado) hasta mayo en Córdoba, respecto al mismo periodo del 2019. Larrea precisa que algunas gasolineras han registrado descensos de actividad de hasta un 20% y en otros casos la venta ha crecido alrededor de un 15%. Los aumentos se deben, según explica, a la migración de clientes a las estaciones de las grandes marcas petroleras, en detrimento de las gasolineras libres y las low cost, «quizás debido a la agresiva oferta comercial que están realizando».

El presidente de la patronal avanza que «el consumo se seguirá retrayendo» y, en referencia al precio, comenta que «pueden pasar las dos cosas, que suba porque haya una situación internacional que haga que se dispare o que baje porque se retraiga la demanda». En este sentido, destaca que «ahora está bajando».

Conciertos y teatro

La cultura también está sufriendo el impacto de la inflación en el consumo y sus gestores recuerdan que, a diferencia de otros sectores, en este caso los bienes y servicios no son esenciales. El gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas, Juan Carlos Limia, afirma que durante el primer semestre del año la venta de entradas para los espectáculos «ha bajado, como mínimo, un 10% respecto a años precovid».

-10% en el IMAE. La venta de entradas del Instituto Municipal de Artes Escénicas ha disminuido en comparación con los años previos al covid

Este responsable apunta que la situación se habría mantenido en julio y que la inflación podría haber sido una de las causas por las que el Festival de la Guitarra no ha cumplido las expectativas de aforo de la organización. «Está ocurriendo en casi todos los festivales de España, que no se están cubriendo las expectativas», apunta. De este modo, Juan Carlos Limia confirma que «tengo claro que la subida del IPC ha repercutido en las actividades culturales y, por tanto, en las del IMAE», a pesar de que en este instituto municipal «los precios de la temporada ordinaria y del festival no han subido respecto al año 2019», puntualiza. En cuanto a la evolución esperada para los próximos meses, el gerente del IMAE admite que «no sé si se agravará pero, como mínimo, se mantendrá la caída del 10%».

El cine

De otro lado, fuentes del sector audiovisual informan de que las salas de cine de Córdoba recaudaron hasta el pasado junio alrededor de 1,2 millones de euros, al recibir unos 200.000 espectadores, mientras que en el 2019 completo los ingresos superaron los seis millones.

En esta línea, indican que esta es la tendencia seguida en Andalucía, donde la recaudación del primer semestre es un 50% inferior a la del año previo a la pandemia, con 22 millones de euros.

-50% en recaudación en cines. La patronal audiovisual andaluza afirma que el proceso para recuperar la actividad tras la pandemia es "muy lento"

Rogelio Delgado, presidente de la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (Aedava), manifiesta que, después de la pandemia, han regresado a las salas de cine el público infantil y familiar, y el juvenil, pero no los mayores de 40 años. En referencia a la actividad, comenta que julio está siendo mejor que otros años gracias a los estrenos, pero tras la crisis sanitaria «la recuperación de la exhibición de cines está siendo muy lenta. Con mucha suerte, en Andalucía llegaremos este año al 50% o algo más de lo recaudado en el 2019».

Los viajes

En el lado contrario, Antonio Caño, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba, destaca que, «a fecha de hoy, aún no se están percibiendo este tipo de restricciones por parte de los clientes» al ser preguntado por el impacto de la inflación en las ventas del sector. Como anticipaba esta patronal a principios del verano, Antonio Caño subraya que «la actividad se está acercando al 90% de lo registrado en el mismo periodo del 2019». Además, el gasto medio de los viajes es igual que entonces, de unos 750 euros por persona para un viaje de siete días.

El comercio

Por último, hay que reseñar que el comercio está siendo otra de las actividades afectadas por la caída del consumo. El presidente de la federación provincial Comercio Córdoba, Rafael Bados, indica que en la campaña de rebajas de verano, a falta de conocer los últimos datos, «no se van a cumplir las expectativas que teníamos de ventas y, posiblemente, una de las cuestiones que ha influido es la inflación».

-10% en el índice de confianza. La Federación Comercio Córdoba indica que en junio el índice de confianza del consumidor ha bajado a un 65,8%

Este profesional recuerda que «marzo, abril y mayo fueron buenos meses, las ventas subieron, pero a partir de mediados de junio se ha notado un retraimiento del consumo que relacionamos con la incertidumbre que se está generando».

En esta línea, valora que la demanda «se está retrayendo bastante, se están limitando las compras y se están centrando, fundamentalmente, en los productos más necesarios y básicos». Además, hace hincapié en que «estas situaciones no le vienen nada bien al comercio, porque dependemos del consumo y este se ve afectado por la inestabilidad. Esperemos que no se prolongue demasiado en el tiempo».

Según indica el presidente de Comercio Córdoba, el índice de confianza del consumidor estaba en mayo pasado en el 76% y en junio bajó al 65,8%. Hace un año, este índice era del 97,5%. «Esta situación excepcional hace que la confianza del consumidor sea menor, por tanto, gasta menos», lamenta.