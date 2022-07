Juan Pérez, pensionista: «No tengo aire y cambio la televisión con el dedo»

Juan Pérez tiene 79 años y cobra una pensión no contributiva de 421 euros con los que debe administrarse muy bien para sobrevivir en tiempos en los que el consumo está penalizado. En plena ola de calor, es posible ver a Juan pasearse por la ciudad con sus trajes de manga larga, el abanico y alguno de sus llamativos sombreros, que le protegen del sol. «Yo me adapto a circunstancias», explica, convencido de que esa es la receta para hacer frente a la adversidad. Con tan escasos ingresos, Juan hace malabares. «Yo como muy poco y ando mucho», señala. Sastre de profesión y de hábitos fijos, tiene por costumbre levantarse temprano, acicalarse bien, colocarse sus mejores galas antes de ir a desayunar «un café y un churrito» para iniciar su largo paseo diario. Bebe despacio y disfruta de las tabernas de toda la vida con su copita de fino mientras conversa aquí y allá. Si encarta, entra en El Corte Inglés o en alguna tienda y si no, vuelve tranquilamente a casa por la sombra. «Vivo en una habitación de Marroquíes 6, no tengo aire acondicionado y cambio la televisión pequeña con el dedo», comenta simpático, «intento gastar lo menos posible, aunque a veces me ayuda Cruz Roja con un vale para la compra».

Se refugia del calor en el patio, donde se embelesa con los flores y a veces hasta se echa la siesta. También bebe mucho gazpacho y leche fresca para reponer líquidos. «Yo soy feliz con poco, me gusta más el otoño y el invierno para lucir mis trajes, pero me adapto a todo, por eso a mí el calor no me afecta, porque estoy acostumbrado ya», reitera este cordobés nacido en un pueblo de Valencia.