«Córdoba debe mimar su cultura y artistas para explotar todo su potencial»

Lograr un oasis de cultura, arte y sostenibilidad con la ciudadanía en el centro. Son las bases de ‘Córdoba, ciudad de las ideas’, proyecto impulsado por Fernando Vacas que recoge la estela de la frustrada Capitalidad Cultural para Córdoba en 2016 y cuyo primer programa de actividades finalizó este junio. Ahora el productor cederá el testigo del proyecto a un equipo reforzado de gestores culturales para así dedicarse a su música.

¿La iniciativa quería llenar carencias que percibía?

En los últimos diez años he percibido que se ha maltratado a la cultura. Córdoba siempre ha tenido un potencial increíble a nivel cultural y artístico, que se frenó cuando no logramos la Capitalidad Cultural Europea. Las propuestas, tanto públicas como privadas, no deberían haber parado. Pero todo quedó en nada y la ciudad tiene un talento nacional e internacional que merece mucho más. La idea principal es ver a Córdoba crecer, que haya una marca de ciudad asociada a los artistas.

¿Qué sensaciones tiene tras la finalización de la primera promoción de residencias?

Quienes integramos la fundación Artdecor estamos en tiempo de reflexión. Tanto nosotros como el equipo de ‘Córdoba, ciudad de las ideas’ creemos que el proyecto tiene sentido porque se presentaron más de 700 solicitudes para obtener las becas. También hemos demostrado que el proyecto se puede realizar, aunque también lo hemos pasado mal porque nuestros recursos económicos no son los mejores. Hemos tenido que echar mano de nuestro propio patrimonio, pero la ciudadanía lo ha acogido agradecida y con interés. Ha sido una batalla épica, pero era necesario hacer ver que era posible.

¿Quedan residentes trabajando en la ciudad?

Es una maravilla porque se han dado dos casos curiosos. La artista mexicana Victoria Rivas vino a hacer su residencia artística y de pronto vio en la ciudad una oportunidad para ella, su familia y su arte, por lo que ha decidido quedarse aquí a vivir. Eso te llena el corazón porque una de las ideas que hemos tenido siempre en mente es potenciar que los residentes se quedasen aquí a desarrollar su arte y su cultura. Victoria Rivas se queda y va a preparar un programa de residencias artísticas con un puente entre México D.F. y Córdoba. Es un caso interesante a tener en cuenta. Además el director de cine Pedro Aguilera, uno de los artistas que se presentaron a las residencias y que no salió seleccionado como residente, ha estado viniendo porque piensa inspirar su próxima película en la ciudad y sus visitas se incrementarán. Hace ver que hay quienes están prestando atención a Córdoba, la están percibiendo idónea para desarrollar aquí su carrera.

¿Se está logrando el objetivo de dar proyección a Córdoba?

Se está logrando, pero ‘petit à petit’ como dicen los franceses. En muy poco margen de tiempo hemos dado pasos muy grandes porque creemos que hay que ser ambicioso cuando se piensa en la ciudad y, en este aspecto, todo lo que sea apostar por la marca Córdoba bienvenido sea. Estamos viendo que la gente, tanto de fuera de la ciudad como fuera de España, ya empieza a hablar y a creer en el proyecto. En París, por ejemplo, tenemos a María de Medeiros como embajadora. Ciertamente los resultados serían mayores si hubiéramos tenido más recursos económicos, pero digamos que hemos creado una pirámide con una base muy sólida con el trabajo realizado hasta ahora, y que pese a llevarse su tiempo ya está dando resultados.

Una de las bases de esa pirámide ha sido la participación ciudadana, ¿Ha sido suficiente la respuesta del público?

Ha sido muy positiva. En todas las actividades que se han planteado a la ciudadanía la respuesta ha sido formidable. También quiero dejar claro que no solo nos gustaría valorar como campo de acción el Casco Histórico, con su importancia como uno de los más grandes de Europa, sino que también querríamos mirar a los barrios y barriadas, hacia otros espacios. En ese sentido queda trabajo por hacer, sobre todo para mantener informados a los colectivos ciudadanos, que son tan importantes y que así vean que esto no es una competición sino un trampolín para todas las áreas de la ciudad.

¿Queda mucho camino para integrar a todos los barrios en este proyecto de ciudad?

Sí. En las últimas jornadas de ‘Córdoba, ciudad abierta’, ya introdujimos a Santa Rosa y afianzamos la conexión entre centro, casco histórico, Ciudad Jardín y hasta la barriada de Azahara/Electromecánicas de la mano de José María Martín. Y lo más bonito fue la intervención de Ángeles Alcántara en el Campo de la Verdad y el pregón de Alejandro Simón Partal compartiendo micro con el flamenco Rafael ‘Chaparro’ al cante. Con lo cual, diría que sí, que hay que llegar a los barrios, porque son zonas con mucho que aportar a nivel de memoria histórica de la ciudad. A mí particularmente, además del Campo de la Verdad, me hace especial ilusión el barrio de Las Palmeras, que está catalogado como uno de los barrios más pobres de España. Allí hay mucho arte y se le debe una oportunidad porque no lo tienen igual de fácil. Ahí es importante el apoyo.

Un proyecto unido a la ciudad es la Radio de Ciudad de las Ideas, ¿cómo se logra esa unión? A veces no se recoge aunque se siembre

La CCI radio era una idea que teníamos siempre en la cabeza y fue curioso cuando Bruno Galindo, quien ya había estado trabajando con Borja Casani creando la radio de El Estado Mental, fuese seleccionado como artista residente y encontrase una oportunidad de generar estos podcast para la ciudadanía. En Córdoba ya tenemos muchas radios muy interesantes, pero este es otro punto de vista. Una voz más independiente con apertura mental para conectar con la ciudadanía y la cultura. Esta radio será de vital interés porque llevará Córdoba a personas de todo el mundo, una manera de llamar la atención sobre nuestra ciudad en temas como el arte, la cultura y la sociedad, pero desde nuestra manera de ser y de sentir.

¿Se ha logrado implantar el debate en torno a la cultura y la sostenibilidad?

Yo creo que sí porque se han establecido conexiones con personas implicadas con esa sostenibilidad. Uno de esos agentes es Mar Delgado, investigadora y coordinadora del proyecto In-Habit de la Universidad de Córdoba. Estamos colaborando en su proyecto, que busca incrementar el bienestar de las ciudades europeas pequeñas y medianas. También estamos preparando un proyecto para la Unión Europea que tiene que ver con las residencias de artistas, para llevar creadores locales a países europeos desde la sostenibilidad. Otra sinergia ha sido la realizada con el arquitecto Curro Crespo del colectivo Amasce y de Axerquía Norte y todo su plan de adecuar y acondicionar un sistema verde que evite el desgaste del casco histórico por el cambio climático. También nuestra participación con el festival Flora en su patio talento, es una colaboración positiva en cuanto al concepto que nos trae entre manos; y lo mismo del debate creado por la Fundación Thyssen y su reivindicación de un mundo más verde y consecuentemente más sostenible. Son proyectos sostenibles a los que debemos prestar atención para evitar que la ciudad se convierta en un desierto. Aprender de ciudades como Vitoria, no me importa decirlo, es crucial desde un punto de vista de desarrollo materia verde y sostenible. En resumen, nuestro ADN de cultura es también con la ciudadanía y la sostenibilidad porque son nuestros tres pilares fundamentales.

¿Se ha logrado implementar la semilla para la transformación del casco histórico?

Debería ser así. No es un proyecto fácil ni lo vamos a desarrollar a corto plazo, pero ir pensando en el cambio climático debería ser una realidad.

¿Tiene constancia de que hayan surgido proyectos paralelos a raíz de ‘Córdoba, ciudad de las ideas’?

Eso sería genial: se buscan valientes. Iremos viendo sobre la marcha.

Ha habido voces críticas con la organización del proyecto ¿qué opinión tiene al respecto?

Siempre hay críticas y veo bien que cada uno tenga sus propias ideas. Cuando comenzamos, teníamos claro que nuestra organización trabajaría por y para la ciudad. Así dictan nuestros estatutos. Toda la inversión que se ha conseguido y se consiga a este propósito revertirá en Córdoba. La manera que tenemos de hacer las cosas es la que sabemos y la que hemos demostrado, pero siempre con miras a abrir las puertas a profesionales locales o de fuera para mejorar el funcionamiento, tanto para la fundación como para el equipo.

El Ayuntamiento aportó 250.000 euros, aunque se pidió una inversión inicial mayor, y se comprometió a realizar nuevas subvenciones periódicas, ¿siguen a la espera de estas nuevas aportaciones?

Arrancamos en 2021 con un proyecto de ciudad y un cronograma con presupuestos muy detallados desde que comenzamos las conversaciones con la Alcaldía, hace más de dos años y medio. Hubo consenso entre los grupos políticos y se concedieron esos 250.000 euros en mayo. Nosotros ya habíamos comenzado el proyecto y habiamos invertido buena parte a expensas de la llegada de esa ayuda. El convenio se firmó en diciembre de ese año y de la ayuda se dispuso a finales de marzo del 2022, con lo cual hubo que adelantar parte de ese dinero en el 2021 y poner más fondos propios para seguir con las preparaciones de su desarrollo. Después llegó el covid y algunas cosas se tuvieron que posponer. Tuvimos que realizar inversiones en logística y plataformas, con cierta urgencia, que tuvo su lado positivo porque nos ayudó a preparar todas las bases del proyecto. Desde que comenzamos a trabajar en 2022, toda la financiación ha sido con aportación de la fundación y aportaciones mías personales y un comienzo de apoyo de marcas privadas. A partir de aquí, estamos en vías de encontrar nuevos acuerdos con el Ayuntamiento y creo que siguen con intención de apoyar el proyecto. La Diputación también está pendiente de hacer su aportación, así como otras entidades y marcas privadas que se van a sumando al proyecto.

El planteamiento inicial era de un mínimo de tres años, ¿cree que podrán continuar con el proyecto dos temporadas más?

Podremos cumplir cuando tengamos los recursos económicos necesarios. Tenemos un equipo muy robusto, con algunos de los mejores profesionales de la gestión cultural que hay en España, Carlos Pardo, Xavier Guillén entre otros, y se ha demostrado lo mucho que han trabajado, los buenos resultados obtenidos. Lo que faltan son herramientas y recursos. Creo que Córdoba puede lograrlo, solo hace falta tratar el proyecto con cariño.

Artdecor tuvo que devolver 33.000 euros por incompatibilidad en la facturación, ¿fue un malentendido administrativo?

Eso fue una sorpresa para nosotros porque a quien tenemos que rendir cuentas como fundación es al Patronato y Protectorado de la Junta de Andalucía. Cuando vimos que tres miembros de la fundación íbamos a realizar unos servicios a la fundación, no una contratación externa, para este proyecto, pedimos permiso al Protectorado para realizar dicha facturación y el patronato de la Junta nos dio luz verde. En mi caso, he de decir que me encargué de la redacción del proyecto. Al firmar el convenio, no se tuvo en cuenta que éste fuera una subvención nominativa de ayuda directa, cosa que nunca supimos, y se produjo una incompatibilidad entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Nos instaron a devolver el dinero y por supuesto no nos opusimos.

¿El proyecto es solvente actualmente o tiene dificultades?

El proyecto está teniendo sus dificultades a nivel económico. No es fácil esa solvencia porque se trata de una iniciativa nueva que genera incertidumbre, pero paso a paso vamos demostrando que tiene sentido y que las ideas que se planteaban en un principio son ya una realidad. Queremos que sea un proyecto de ciudad y estamos abiertos a nuevos patronos y, por qué no, a las aportaciones privadas, para no tener que depender de una manera excesiva de las instituciones. Esto debe ser un maridaje público-privado.

¿Cómo van a plantear los próximos meses de trabajo?

El equipo está terminando de cerrar los cabos sueltos que quedaron tras el programa de residencias. Aunque las residencias son el corazón del proyecto, este tiene otra serie de capítulos que debemos resolver. En estos meses trataremos de bajar a tierra los resultados y reflexionar.

¿Se va a llevar a cabo una reestructuración del equipo?

Siempre hay reorganizaciones. Hay personas muy válidas que podrían aportar mucho y todavía no han tenido oportunidad de participar. Tratamos de mejorar siempre en base al proyecto y el equipo es parte fundamental. Ahora te diría que este equipo es mágnifíco y que se ha dejado la piel en esta primera fase de proyecto, pero que sabemos que hay que mejorar y tener amplias miras de colaboraciones. Contar con estos profesionales ha sido un lujo.

¿Hay planes para la nueva edición del programa de residencias y las actividades de septiembre?

Nuestra idea era abrir una nueva convocatoria de residencias en octubre. Desgraciadamente, la falta de recursos nos hace ser realistas. Terminaremos de desarrollar la primera fase de residencias y de proyectos de colaboración con los artistas de Córdoba. Tendríamos que plantearnos seguir con las residencias artísticas a partir de 2023. De momento preferimos seguir desarrollando el proyecto de forma óptima y más pautada durante este 2022 y centrarnos en avanzar y coger fuerza para empezar bien el proyecto en 2023.

¿Faltan espacios en la ciudad para el desarrollo cultural?

Muchísimos. De hecho, uno de los puntos que queríamos tratar con las instituciones era el uso de los espacios en desuso, municipales y privados. En la ciudad hay espacios increíbles que costaría menos ceder para la autogestión de un colectivo, para que lo mantenga. Es el caso del Luciana Centeno, que es muy moderno y que recuerda a espacios de Berlín. Por eso es importante apoyar los proyectos de autogestión cultural.

¿Dónde está el mayor potencial de Córdoba?

El mayor potencial de esta ciudad está en las personas y en el patrimonio. Gracias a nuestro equipo, hemos demostrado que con talento y trabajo se pueden lograr los objetivos. Córdoba debe mimar su cultura y artistas para explotar todo su potencial.