Carmen, madre de tres hijos: «Cobro 700 euros y no me llega ni para la luz»

Carmen es una de las personas que encaja en el perfil de trabajadores a los que el sueldo no les da para llegar a fin de mes. Madre de tres hijos de 8, 9 y 13 años, es empleada de ayuda a domicilio aunque no tiene jornada completa y cobra unos 700 euros mensuales. «Ojalá me dieran más horas porque con eso no me da ni para la luz». El alquiler del piso en el que vive asciende a 550 euros, así que cuando cobra tiene que elegir qué pagos atender. «Lo primero que hago es comprar la comida para el mes y con lo que sobra pago lo que puedo», explica, «debo varios meses de alquiler, el dueño no me echa porque conoce a mis hijos desde que nacieron». Para abonar la factura de la luz, el otro gasto fijo más importante, ha pedido ayuda a Cruz Roja para evitar el aviso de corte. No es la primera vez. «Con el descuento Hora Happy, en verano, que me dijeron que es mejor que el bono social, la factura es más pequeña que en invierno porque pongo sobre todo las lavadoras y poco más, la última fue de 70 euros, pero se van acumulando». No tiene aire acondicionado así que ella y sus hijos combaten el calor con un ventilador y agua fresca, en el vaso y en la ducha, para no encender el termo. «Mis hijos están acostumbrados, son buenos y no se quejan», explica. Separada desde hace siete años, según el convenio de divorcio, oficialmente consta que recibe una pensión por sus hijos de más de 300 euros, pero en realidad su ex no le pasa dinero porque está en el paro. Sin embargo, esa supuesta pensión le impide acceder a ayudas públicas complementarias como el Ingreso Mínimo Vital porque, en teoría, sus ingresos superan el límite establecido.