El temor a la factura de la luz frena el consumo pese a la ola de calor

Poner el aire acondicionado o no ponerlo. Resignarse a recibir facturas inquietantes de luz que descabalguen el presupuesto mensual o resignarse a dormir al baño María con temperaturas nocturnas de más de 30 grados. Córdoba cumplió ayer la primera semana de una ola de calor que arrancó el viernes 8 de julio y que, según las previsiones de la Aemet, podría prolongarse al menos una semana más y el consumo eléctrico se mantiene a raya. Con máximas instaladas por encima de los 40 grados, temperaturas medias de en torno a 30 y noches asfixiantes de insomnio, la demanda de electricidad no se ha desbocado, como cabría suponer sino que se mantiene contenida. Según los datos aportados por Endesa, el consumo medio de los últimos siete días apenas subió un 12% respecto al año pasado, en el que hubo una ola de calor que duró solo tres días. Si se compara el consumo de esta semana con la primera de julio, el incremento medio es del 17%, pese a que las temperaturas fueron mucho más suaves.

El pico máximo de demanda se registró el martes 12, con 739,24 megavatios, y aunque las temperaturas han ido a más en los días siguientes, el consumo ha bajado los dos días siguientes a 658,58 y 692,15. El año 2022 ha registrado hasta mediados de julio tres olas de calor, una en mayo, otra en junio que duró una semana y la que está en curso, que podría durar el doble. Sin embargo, el pico máximo de demanda se produjo el pasado 15 de junio, con 763,42 megavatios, muy lejos aún de la punta histórica de 1.017,53 que se registró en el año 2015, cuando se alcanzaron los 45 grados.

Con máximas por encima de 42 y de 43 durante siete días seguidos, el consumo permanece estable, lo que indica que hay miedo a pecar por exceso en el gasto y tener que pagar las consecuencias. Según el portavoz de Facua Córdoba, Francisco Martínez Claus, las familias cordobesas están viéndose obligadas a cambiar sus hábitos y a renunciar a estar en casa a una temperatura saludable por el coste de la electricidad, optando por sistemas que consumen menos.

Hay familias que se refugian en los centros comerciales donde hay aire acondicionado para pasar la tarde o esperan a que anochezca para salir con los niños al parque, aunque la temperatura no invite, con tal de reducir el consumo. «La austeridad se ha impuesto por obligación también en el uso de sistemas de climatización, que en zonas tan calurosas como Córdoba deberían estar garantizados para evitar incluso problemas de salud», comenta Martínez Claus, quien alerta del aumento que están detectando en las cifras de fraude eléctrico por parte de las compañías y de las reclamaciones de los afectados. «Tenemos casos documentados de facturas de miles de euros a familias que tienen que reclamar por el cobro indebido de consumos desorbitados e irreales», afirma, «los abusos de las eléctricas se han disparado y vemos absolutos despropósitos». Al consumidor, añade, solo le queda prevenir los sobrecostes intentando gastar menos. Y pasar calor.

Crece la demanda de ventiladores, que gastan menos

Entre aire acondicionado y ventilador, todo el mundo sabe qué es más barato, no solo por el coste de instalación sino por el gasto eléctrico. De ahí que la demanda de este tipo de aparatos de climatización no haga más que subir. Según el jefe del área de Leroy Merlin en Córdoba, Manuel Morillas, «la demanda de climatización está aumentando este mes coincidiendo con la ola de calor, de aires acondicionados, un 40% más que el año pasado, y más aún de ventiladores, un 50% más». Se trata de un producto, añade, muy atractivo para el consumidor en un momento de subida de precio de la luz «porque es una opción muy efectiva, decorativa y de bajo consumo energético». El ventilador de techo es actualmente el más demandado. Para ahorrar, recomienda ajustar la temperatura a 26 l 27 grados, no encender y apagar mucho el aire y cuidar el mantenimiento de las máquinas.