El portavoz de Izquierda Unida, Pedro García, califica de "muy grave" lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Córdoba a raíz del caso Infraestructuras y lamenta que aún no se haya asumido ninguna responsabilidad política. El edil de IU ha ofrecido una rueda de prensa para explicar su estupor por el hecho "patético" ocurrido ayer en el salón de plenos con la intervención del concejal de Cs, David Dorado, quien pidió al alcalde que se aplicase el mismo rasero que le había aplicado a él al cesarle de sus cargos. "Los propios miembros del gobierno se están acusando entre ellos de presunta corrupción".

No es la primera vez que Pedro García insinúa que el alcalde no toma medidas más drásticas respecto a Dorado porque teme lo que este pueda decir. Hoy lo ha vuelto a repetir y ha dudado de la situación legal del concejal de Cs que es portavoz de su grupo municipal pero no forma parte del gobierno. "¿Qué esconde ese hombre para que no lo quiten de portavoz? ¿Qué legitimidad tiene un partido si no toma medidas? No es lógico que el portavoz del gobierno local siga hoy de portavoz. Esta situación no es normal, alguien tiene que tomar medidas", ha dicho.

Considera el portavoz de la formación de izquierdas que lo ocurrido en el pleno es "una primicia política" que no había ocurrido nunca antes en la historia de la democracia en Córdoba. A saber; "que el coportavoz del gobierno acuse al alcalde y le diga que tiene que cesar en sus funciones", ha resumido García. "A día de hoy, después de un año donde en este ayuntamiento se le han quitado las competencia a un concejal (David Dorado) por presuntos casos de corrupción, según la Fiscalía, que a día de hoy no se haya asumido ninguna responsabilidad política me parece de una gravedad tremenda".

García ha dado un paso más para afirmar que lo que está ocurriendo es y grave porque se está "normalizando la corrupción" y que lo ocurrido ayer "no sea un escándalo político y social". El portavoz de IU lo que ha hecho David Dorado ha sido poner el ventilador para demostrar su inocencia y la culpabilidad del resto y ha añadido que no quiere ni imaginar lo qué estarían diciendo Cs o PP si Isabel Ambrosio le hubieran quitado las competencias a Pedro García en Urbanismo, Turismo y Sadeco en el mandato anterior por un caso que se juzgaba.

Por último, García ha dicho que han pasado por la Fiscalía en tres años más papeles del Ayuntamiento de Córdoba que en 40 años de democracia política y que se está dando "muy mala imagen". "El que tenga que caer que caiga", ha añadido para coincidir eso sí con el alcalde en que lo que investigan los juzgados son responsabilidades técnicas. "Si hay algún técnico que haya metido la pata se tendrá que demostrar y el técnico tendrá que defenderse". "Luego está el escenario político que es el espectáculo lamentable en el que se está dañado a la institución", ha concluido.