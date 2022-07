La subvariante de Ómicron BA.5 se extiende en Córdoba ante la falta de inmunidad

Córdoba asiste en las últimas semanas a la llegada de BA.5, una nueva subvariante de Ómicron (variante del coronavirus), que se está extendiendo más que otras anteriores porque, pese a tener una transmisibilidad similar, «al no haber inmunidad, por los nuevos antígenos que tiene, se transmite más que las otras», explica Antonio Varo, jefe de Epidemiología de la delegación territorial de Salud.

Este responsable señala que hasta hace dos semanas, aproximadamente, eran predominantes las subvariantes BA.1 y BA.2, pero empezaron a aparecer otras como la BA.4 y, sobre todo, la BA.5 y, «al final, acaba sustituyendo a las otras, pero todavía no la ha sustituido totalmente», aclara. En referencia a su impacto sobre la salud, comenta que la última subvariante no está provocando más hospitalizaciones y no tiene una mayor gravedad ni más letalidad.

Mascarilla en interiores

Al ser consultado por el uso de las mascarillas en interiores para prevenir contagios, Antonio Varo matiza que «depende del sitio donde se esté» y recuerda que no es obligatorio, salvo en algunos espacios como los centros sanitarios. Sin embargo, este epidemiólogo hace hincapié en que «siempre que se use la mascarilla, se pone una barrera a la transmisión», por lo que «si se tiene duda sobre el estado de salud de las personas con las que se está, evidentemente, es una medida de prevención». Acerca de la posibilidad de que tras el verano llegue una nueva ola de contagios, puntualiza que en estos momentos se cuenta con la información de la incidencia entre los mayores de 60 años y «es complicado hablar de nuevas olas».

Los síntomas duran menos

De su parte, el experto en virología de la Universidad de Córdoba José Juan Aguilar manifiesta que «el que vayan apareciendo nuevas variantes y que cada vez sean más infecciosas forma parte de la evolución del virus. Para sobrevivir el virus, los mutantes que se seleccionan son los que se adaptan mejor y los que se adaptan mejor son aquellos que se transmiten más rápidamente», apunta.

Este virólogo no cree que sea necesario volver a confinar a la población, dada la vacunación desarrollada en España, aunque no descarta que vuelva a ser obligatorio el uso de las mascarillas en interiores, porque cuando se eliminó esta medida «me pareció una barbaridad», admite.

Al hilo de esta consideración, comenta que «dicen que estas cepas son menos patógenas y es mentira, son menos patógenas porque estamos inmunizados, pero a la gente que la coja sin vacuna le puede causar lo mismo que las primeras. Pueden ser igual de mortales o graves».

No obstante, también destaca que la duración de la sintomatología del covid «se está acortando muchísimo» y entiende que «el virus ha venido para quedarse. La única opción es hacer como con la gripe, vacunar a la gente de mayor riesgo en primer lugar y luego, si nos queremos vacunar el resto, darnos la opción también».

Así, José Juan Aguilar lamenta que «estamos relajándonos, pero hay gente a la que (el coronavirus) sí puede matar y la evolución de la infección en algunas personas es inexplicable. Influye mucho la genética, la naturaleza y el sistema inmune de cada uno».

Por esto, valora además que «la dosis de refuerzo en las personas mayores es necesaria» e insiste en que «está demostrado que cuando pasan unos seis u ocho meses, los niveles de anticuerpos que tenemos van decreciendo muchísimo, sobre todo, en las personas mayores».