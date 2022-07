La empresa cordobesa Dobuss es la mejor agencia de Marketing Digital de España, según los resultados del estudio realizado por la Escuela Europea de Empresa. La investigación ha identificado a las compañías españolas mejor valoradas por los usuarios de Google a nivel nacional y en cada provincia.

El objetivo del estudio es aportar información de valor a las empresas de diferentes sectores para desarrollar su digitalización. Por ello, se han analizado los datos de cientos de agencias de marketing digital distribuidas en la totalidad del territorio español y se han clasificado a partir de dos criterios: las valoraciones medias y el total de opiniones registradas por los usuarios en Google My Business. Una herramienta que utilizan las empresas de manera principal para trabajar su reputación online en la red de Google y que es la preferida de los usuarios.

El estudio otorga una puntuación por reseñas y por valoración media a cada agencia. La posición final se obtiene tras sumar la puntuación de estos dos parámetros. Este estudio ha sido desarrollado con los datos recibidos hasta el pasado 25 de mayo de 2022. Para conocer los resultados al completo, click aquí.

Si hay algo que han comprendido las empresas en los últimos años es que la digitalización de los negocios es un aliado estratégico esencial. Ya sea para lograr mayores ventas o mejorar el posicionamiento y reconocimiento de una marca, los retos de las agencias de marketing digital son cada vez mayores.

¿Cuáles son las mejores agencias de Marketing Digital en España según su valoración en Google?

Según los datos arrojados por la investigación, el ranking es el siguiente:

Dobuss (Córdoba) Factoryfy (Málaga) Pululart (A Coruña) Sarpanet (Cantabria) Citysem (Granada)

Hablamos con los Co-founders de Dobuss

Desde Diario CÓRDOBA, hablamos con los responsables de Dobuss, Pepe Huertas y José Luis García-Morato, para que nos cuenten cómo han recibo este reconocimiento.

¿Qué supone estar en el top de agencias de España según los usuarios de Google?

José Luis García-Morato: Es un reconocimiento al trabajo realizado durante muchos años y bueno, ayuda a seguir trabajando y a seguir teniendo un feedback de lo que el mercado dice de ti. Es saber que estamos en buena línea y tenemos que seguir trabajando en esa misma línea.

José Huertas: Es un orgullo y una responsabilidad, pero lo más interesante del ranking es que lo dicen los usuarios. Al final una empresa tiene que orientar todos sus trabajos para su cliente. Si los clientes opinan bien de nosotros es un verdadero orgullo.

¿Existe una fórmula de éxito?

José Luis García-Morato: Yo creo que no hay ninguna fórmula. Es el día a día, trabajar, seguir formándonos y seguir teniendo nuevos proyectos en los que enfocarte y desarrollar tu conocimiento. Eso es lo que hace que lleguemos a estos tipos de reconocimientos, que no dejan de ser algo puntual. Esto no significa que hemos llegado a ningún sitio, sino que tenemos que seguir trabajando y que vamos en buena línea.

José Huertas: Hay un aspecto que incide en ese éxito relativo y es que ponemos el foco en nuestro cliente. Si te focalizas en tu cliente, al final te lo reconoce, ¿cómo? Estando contigo, ¿consecuencias? Puede que haga valoraciones positivas como las de Google, pero lo importante es que está satisfecho y está contigo porque piensas en cómo recibe tus servicios.

Trabajar tu reputación online en Google My Business, un factor de negocio clave

Google My Business, ahora conocida como Google Business Profile, es una de las herramientas básicas con la que los negocios, sean del sector que sean, se dan a conocer frente a sus usuarios y clientes potenciales. Actualmente, es uno de los factores clave para lograr posicionamiento SEO local y ganar relevancia frente a tus competidores.

Las ventajas y beneficios de esta herramienta son numerosos, remarcando los siguientes: Es la mejor vía para destacar tu negocio en las búsquedas de Google.

Los clientes potenciales podrán visualizar los productos y servicios de los que dispone la compañía.

Acceso a información inmediata de gran utilidad para los usuarios, como son los horarios, ubicación, teléfono, etc.

Mejoras en la reputación y credibilidad de la empresa, ya que está siendo juzgada en todo momento por las valoraciones de los usuarios.

¿Cómo de importante para una empresa es contar con una agencia como Dobuss?

José Luis García-Morato: Va a ir siempre en relación a la capacidad de la empresa. Hay empresas que tienen algunos perfiles que ejecutan trabajos dentro del marketing digital, y nosotros somos complementarios. Y hay empresas que no tienen ni un solo perfil dentro de su empresa. En función del grado de recursos humanos que estén preparados para acometer y ejecutar dicho trabajo, pues podremos ser más o menos importantes. Evidentemente para muchos, que no tienen ningún recurso, hemos sido clave en el crecimiento, en el mantenimiento de los ingresos para esas pymes, inclusive en abrir nuevos mercados que han sido la clave del éxito actual de sus empresas.

José Huertas: Yo le diría a los clientes que si están con Dobuss mejor, pero si no que estén con una buena agencia de marketing digital. Porque estamos cambiando de era, e ir con un buen partner es tener unos resultados completamente distintos. Esto es como ir a ver la Mezquita solo por tu cuenta sin tener ni idea de historia del arte, o ir con un guía. Si vas con un guía vas a descubrir otro monumento. Pues con esto ocurre igual. Todos creemos que sabemos algo del marketing digital, pero si vas con un verdadero experto que te enseña a sacarle el máximo partido a esta transición pues los resultados serán muy distintos.

José Luis García-Morato: Yo sumaría también que es muy importante el nivel de especialización que tienen nuestros recursos y también la actualización de las materias, ¿por qué? Porque el mercado te lo demanda, tu cliente te lo demanda, los proyectos nos lo demandan, y esa es la gran diferencia entre tener recursos internos o externos dentro de una agencia de marketing. Nosotros estamos obligados por el mercado y por nuestra competencia a estar muy actualizados en todo tipo de materias.

¿Cuáles son las mejores agencias de marketing digital por provincia en Andalucía?

Dobuss (4,9/5, 454 reseñas) Córdoba

(4,9/5, 454 reseñas) Factoryfy (4,9/5, 270 reseñas) Málaga

Agencia Hello Monday (5/5, 132 reseñas) Sevilla

Emóleo Diseño Gráfico (5/5, 105 reseñas) Jaén

Sayonara Marketing Digital (5/5, 70 reseñas) Cádiz

Ahora Digital Business (5/5, 58 reseñas) Huelva

Resolving (5/5, 50 reseñas) Almería

Citysem (4,9/5, 189 reseñas) Granada

Tras este reconocimiento, uno más en su trayectoria, queríamos conocer si esto supone más volumen de trabajo para Dobuss.

José Huertas: Este reconocimiento implica mayor volumen de trabajo. Aproximadamente hay un equilibrio entre empresas de la provincia y fuera de ella. Tenemos que reconocer también a las empresas de Córdoba, porque fueron las primeras que apostaron por nosotros, que confiaron en nosotros. Y evidentemente luego, cuando vas creciendo pues tu reconocimiento te llega de otros lugares. Pero nosotros nos apoyamos muchísimo en la provincia de Córdoba.

José Luis García-Morato: Muchos de nuestros clientes son de nuestro primer año, o sea, para nosotros es un orgullo que muchos clientes sigan confiando pasados los años, que han pasado 9 años desde que iniciamos el proyecto. Y para nosotros es un orgullo que esos clientes sigan estando con nosotros y confiando en lo nuevo que le damos, porque no mantenemos lo mismo que hace nueve años, nos hemos ido renovando.

José Luis García-Morato: Nosotros trabajamos por horas. Hay proyectos que requieren un mayor volumen de horas y hay proyectos que requieren un menor volumen. Va enfocado al retorno que quiera cada empresa tener del proyecto suyo. Con lo cual somos asequibles para cualquier tipo de pymes, porque es una realidad que trabajamos con un autónomo hasta empresas multinacionales con cientos empleados.

Por último, en esta charla con estos empresarios no podíamos concluirla sin preguntarles por cómo es la relación entre las agencias. José Huertas explica que "las agencias deberían de colaborar, que es el espíritu de otras zonas, como por ejemplo Silicon Valley, donde hay una comunicación brutal entre las empresas".

Escuela Europa de Empresa

La Escuela Europea de Empresa está comprometida con la transformación real de empresas y negocios desde el enfoque digital, la implementación de metodologías que propicien la innovación buscando la mejora de la rentabilidad a través de diferentes actividades formativas.

Dobuss

La agencia de marketing digital Dobuss, ubicada en Córdoba, lleva más de ocho años trabajando por la generación de negocio y la transformación digital de sus clientes. Entre sus servicios destacan la analítica web, el posicionamiento local, nacional e internacional; el diseño de webs corporativas, tiendas online a medida, optimización web, diseño y programación a medida y estrategias en redes sociales, entre muchos más.

Más de 250 empresas locales y regionales forman parte del grupo de entidades que han elegido a esta agencia para adentrarse y profesionalizarse en el mundo digital. Gracias a su equipo multidisciplinar de profesionales, Dobuss trabaja todos los ámbitos relacionados con el marketing y la comunicación para las empresas, con el fin de mejorar su marca, su visibilidad, la generación de ventas o su posicionamiento en la mente del consumidor, tanto online como offline.