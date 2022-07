La ola de calor agrava la salud de los mayores con patologías previas

La intensa ola de calor que ha llevado a declarar la alerta naranja en gran parte de la provincia de Córdoba comienza a tener los primeros efectos en la salud de la población, en especial, de los mayores que presentan ya patologías previas vinculadas con enfermedades respiratorias y cardiacas principalmente. La doctora de Urgencias del hospital universitario Reina Sofía, Sofía Larrasa, confirma que aún no se han registrado golpes de calor como tales, pero que sí ha habido «un empeoramiento de la salud de personas sobre todo dependientes y que viven solas con la agudización de sus patologías y que llegan al hospital con deshidratación o con fracasos renales».

¿Cuándo hablamos de golpe de calor?

La doctora Larrasa explica que esos episodios que pueden llevar incluso a la muerte se producen cuando el cuerpo no es capaz de controlar su temperatura, que puede llegar a superar los 40 grados. «La piel se pone muy roja y se seca, el pulso se acelera y puede dar dolor fuerte de cabeza, sensación de mareo y náuseas», explica. Normalmente, para sufrir un golpe de calor hay que estar con una exposición al calor importante durante varios días y haber sufrido una sudoración excesiva. Si alguien cree estar teniendo esos síntomas lo que debe hacer es llamar rápidamente a los servicios sanitarios o acudir al hospital, donde intentarán bajar la temperatura corporal, aplicando suero e hidratando al paciente.

Las personas más proclives a sufrir golpes de calor son los ancianos, los niños, las embarazadas y, como decimos, las personas con patologías previas y enfermos crónicos.

Para evitar este problema, la doctora recomienda beber mucho líquido «aunque el cuerpo no te pida beber», porque con temperaturas tan altas es mucho más fácil deshidratarse pronto al perder sales y minerales a través del sudor. «Por eso hay que beber líquido, permanecer en lugares fresquitos, en la sombra o en sitios con buena climatización, darse una ducha de agua fresquita, no tomar el sol directamente y hacer comidas ligeras que no impliquen una digestión muy larga, a base de ensaladas, zumos o gazpacho. Además se recomienda a la gente joven que evite hacer actividades físicas en exteriores en los horarios de más calor. «En definitiva se trata de aplicar el sentido común», comenta Larrasa.

En esta misma línea se pronuncia el jefe del servicio de neumología del hospital Quirónsalud Córdoba, Luis Manuel Entrenas, que pide especialmente a los enfermos respiratorios estar vigilantes y seguir exhaustivamente las recomendaciones en estos días de temperaturas extremas. El doctor recomienda, además, que el aire acondicionado no debe mantenerse a temperaturas extremadamente bajas, porque provoca sequedad ambiental y el aire muy frío es un irritante de los bronquios que provoca hiperreactividad bronquial.

Por su parte, el doctor Jorge Contreras, jefe del centro de oncología integral que engloba los hospitales Quirónsalud de la Costa Este: Málaga, Marbella y Campo de Gibraltar, ha destacado que «desde el Centro de Oncología Integral de Quirónsalud Málaga, Marbella y Campo de Gibraltar queremos recomendar que en pacientes oncológicos, que son pacientes especialmente vulnerables al calor, se tenga especial precaución a la hora de combatir los efectos del calor, para lo que les recomendamos la abundante ingesta de líquidos, así como evitar exponerse al sol, sobre todo los pacientes que están recibiendo tratamiento oncológico activo, ya sea quimioterapia o radioterapia».