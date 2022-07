Cómo se sienten los jóvenes en su primer trabajo

David Muñoz accedió a su primer empleo el 1 de diciembre pasado, cuando tenía 24 años de edad, aunque ya ha cumplido 25 años. Es auxiliar de cabina y trabaja para Logirail, una empresa enmarcada en el sector ferroviario subcontratada por Renfe. Su lugar de trabajo actual es la localidad de Los Rosales, un pueblo de la provincia de Sevilla.

Al ser preguntado por su formación, este joven detalla que finalizó bachiller y tiene estudios de Química. Aprobó las oposiciones de Renfe y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) el año pasado, pero no logró una plaza y Logirail le contrató como auxiliar de cabina. Para trabajar con esta firma superó los exámenes de dos cursos, uno, precisamente, de auxiliar de cabina y el otro, de venta de billetes.

David explica a este periódico que este empleo le ha ofrecido la posibilidad de entrar en el mundo laboral y se siente afortunado, ya que, además, la mayoría de sus compañeros tiene más edad. Sobre la labor que realiza en su día a día, comenta que «lo que me gusta es que todos los días son diferentes» y en referencia a su futuro, admite que «mi única meta ahora mismo es poder trabajar en Córdoba», a pesar de que con el tiempo no descarta aspirar a otras ocupaciones profesionales.

Después de haber abandonado la carrera de Química, este joven cordobés subraya que se preparó a conciencia para poder trabajar en el sector ferroviario porque «me gusta» y admite que se imaginaba trabajando en esta actividad. «Es un sector que ofrece muchas posibilidades en cuanto a las actividades a desarrollar», valora.

Del mismo modo, David subraya que su contratación ha sido una buena noticia para la familia y que «mis padres están muy contentos porque estoy trabajando».

«Es un trabajo sacrificado, pero estoy muy bien»

Diego Urbano, de 23 años de edad, fue contratado como ayudante de cocina en el mesón Las Posadas del Rey, de Posadas, el pasado mes de mayo. Para trabajar en la hostelería, abandonó los estudios de Turismo e hizo un curso de cocina online de un año de duración. Este es su primer empleo y afirma que le está gustando la experiencia. «Estoy muy a gusto. Lo imaginaba así. Yo sé que es un trabajo sacrificado, que se trabaja los fines de semana, por la mañana y por la tarde, pero estoy muy bien», asegura.

Diego estaba estudiando el grado en Turismo, pero lo abandonó porque no le gustaba y con la llegada de la pandemia de coronavirus y las clases online «estaba suponiendo un gasto inútil, porque no estaba aprendiendo ni me gustaba, era por tener algo», admite.

Sin embargo, señala que «la cocina me ha gustado de siempre». Diego es la primera persona de su familia que se dedica profesionalmente a esta actividad y reconoce que «nunca había pensado en dedicarme a nivel profesional, pero salió la oportunidad de estudiar ese curso. Pensé en apostar por esto y así tener algo más en el currículo, y aprender algo que me gusta», recuerda.

Con su contrato, explica que «mis padres están contentos porque estoy trabajando y porque estoy trabajando de lo que he estudiado. Estoy cerca, no tengo que coger el coche y el horario es bueno. Estoy muy a gusto», comenta en referencia a las ventajas de su empleo.

En cuanto al futuro, indica que «he encontrado trabajo y no tengo fecha de salida. Mi objetivo es trabajar y aprender, formarme y seguir aprendiendo, y en el futuro ya decidiré si quieres seguir formándome o incluso preparar una oposición, pero todavía es pronto. Tengo mucho tiempo por delante», subraya.