Nuevas Generaciones del PP rinde homenaje en Córdoba a Miguel Ángel Blanco

Nuevas Generaciones del PP de Córdoba ha rendido homenaje esta mañana a Miguel Ángel Blanco con motivo del 25 aniversario de su asesinato. El acto ha tenido lugar en los jardines que llevan el nombre del político asesinado por ETA en 1997 y ha contado con la presencia del coordinador general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y del portavoz del PP cordobés, José María Bellido.

El homenaje ha comenzado con una ofrenda de flores, junto a una bandera de España y una pancarta conmemorativa, bajo la placa que señaliza los Jardines Miguel Ángel Blanco. Tras esto, han tomado la palabra varios miembros de NNGG, que han querido recordar a Miguel Ángel Blanco, y han expresado su deseo de que su figura en el olvido.

La última en tomar la palabra ha sido la presidenta de Nuevas Generaciones de Córdoba, Cintia Bustos, que se ha asegurado que esta organización " se compromete a seguir los principios que defendió Miguel Ángel Blanco, no solo aquí, en la ciudad de Córdoba, sino en el resto de España". Además, ha declarado que desde la dirección nacional de NNGG se presentarán propuestas "en aquellos ayuntamientos en los que todavía no se tiene un homenaje particular a Miguel Ángel Blanco a que así lo hagan".

Bustos ha querido destacar que Miguel Ángel Blanco dio "su vida por la libertad de España", que ha asegurado, "es una de las cosas más importantes que tenemos los ciudadanos en un país democrático como el nuestro". "Nosotros nos comprometemos a seguir llevando la justicia, la dignidad y la libertad como principios fundamentales para nuestra organización y así los seguiremos defendiendo el resto de tiempo", ha concluido.