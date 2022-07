Isabel Ambrosio deja su acta de concejal en el Ayuntamiento de Córdoba

La exalcadesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha anunciado y hecho oficial hoy lunes su renuncia voluntaria al acta de concejal en el Ayuntamiento de Córdoba. La edil socialista se marcha del Consistorio cordobés para ocupar su asiento en el Parlamento andaluz como diputada, después de haber encabezado la lista del PSOE por Córdoba en las pasadas elecciones autonómicas celebradas el 19 de junio. Aunque no es incompatible ostentar sendos cargos, Ambrosio se despide para dedicarse de pleno a su nueva tarea política en Sevilla. Una tarea que no le es ajena ya que la desempeñó entre los años 2004 y 2008, cuando fue nombrada delegada del Gobierno andaluz en Córdoba. Vuelve, no obstante, a un Parlamento andaluz con una realidad política bien distinta.

Isabel Ambrosio Antonio Ruiz encabezarán la candidatura del PSOE en Córdoba a las elecciones andaluzas La política socialista, que se ha emocionado al término de su despedida pública, ha pedido disculpas por si se ha podido equivocar y ha mostrado su agradecimiento a los cordobeses anónimos que le han permitido conocer mejor la ciudad durante estos años; a los trabajadores del Ayuntamiento, y a los compañeros que la han acompañado este tiempo que han tenido, como es lógico, “momentos difíciles y otros muy dulces”. “Voy a seguir trabajando por y para Córdoba y seguiré practicando esa política útil y constructiva”, ha asegurado la exalcaldesa. Isabel Ambrosio ha hecho hoy este anuncio junto al nuevo portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Romero, que la sustituye al frente de la portavocía del grupo y en representación de los 8 ediles que tiene el PSOE en el Ayuntamiento de la capital. Ambrosio se marcha de Capitulares después de siete años de servicio, en los que los cuatro primeros, de 2015 a 2019, tuvo “el honor” de ocupar la máxima representación al ostentar la Alcaldía de la ciudad después de haber sido elegida por primarias candidata socialista. En aquel mandato, los socialistas cogobernaron con Izquierda Unida, pero no pudieron revalidar el gobierno en la cita municipal del 2019, que ganó el PP de José María Bellido. Pese a aquella derrota, Ambrosio logró sacar uno de los mejores resultados para las siglas socialistas en la capital cordobesa (no la mejor, que debe atribuírsele a José Miguel Salinas) y decidió quedarse, como había prometido, al frente del principal grupo de la oposición. Esta es la labor que ha estado desarrollando hasta que el PSOE confirmó que encabezaría la plancha de las autonómicas. Ambrosio ha puesto en valor estos logros electorales, que han llevado al PSOE de ser la última fuerza política en el Ayuntamiento de Córdoba con cuatro concejales a ser “la primera fuerza progresista y alternativa a la derecha” en Córdoba. Asimismo, la ya exconcejala ha asegurado haber hecho durante este tiempo “todo lo que exigía el cargo y merecía esta ciudad”, y pese a ello haber recibido “muchísimo más”. El portavoz José Antonio Romero, por su parte, le ha deseado suerte y le ha dicho que la van a echar de menos. El PP vence y recupera la Alcaldía de Córdoba El hueco que deja Ambrosio lo ocupará Joaquín Dobladez, actual jefe de gabinete de la subdelegada del Gobierno, Rafi Valenzuela, que iba en el puesto diez de la lista con la que el PSOE concurrió a los comicios locales. Además de Ambrosio, con anterioridad dejó el grupo municipal para presentarse a las elecciones a rector de la Universidad de Córdoba Manuel Torralbo, que fue sustituido por Carmen González. Precisamente, esta edil será la que ocupe el puesto de viceportavoz del grupo y pasará a tener una disposición del 75% en el Ayuntamiento. El PSOE de Córdoba tiene ahora por delante la difícil tesitura de buscar un recambio para Isabel Ambrosio como candidato a la Alcaldía de Córdoba. La cita electoral de las municipales está a la vuelta de la esquina.