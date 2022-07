El PSOE de Córdoba ha celebrado este sábado su comité provincial con la mirada puesta en las próximas elecciones municipales para analizar los resultados de las autonómicas, marcar la estrategia de oposición y defender las medidas anticrisis puestas en marcha por el Gobierno de España.

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha reconocido en el discurso inicial “que el PSOE es afortunado porque no se arruga y demostrará dentro de diez meses, cuando tengan lugar las próximas elecciones, que es un partido necesario para la ciudadanía”, por lo que urgió a pasar página “tras los malos resultados del 19J” y transitar de la “preocupación a la ocupación” para hacerlo posible. La socialista inició su intervención haciendo autocrítica de lo ocurrido en las pasadas elecciones autonómicas al hilo de los encuentros comarcales que ha mantenido con los cuadros orgánicos e institucionales socialistas previos a la celebración hoy del Comité Provincial. “Sobra euforia y hay que preocuparse por los resultados del 19J, que son muy malos para el PSOE y dejan desazón en muchos municipios cordobeses donde nunca se había perdido, por el nivel de abstención y porque votantes socialistas hayan tomado la decisión de ir a otras opciones políticas”, consideró Crespín, quien se refirió en especial a quienes “lo han hecho por Juanma, no por el PP, que es un personaje creado para recoger el voto útil de centro e izquierdas”.

Así, expuso que en Córdoba el PSOE ha caído en votos un 5,7%, con 20.942 votantes menos, pero ha mantenido la confianza de 90.884 cordobeses, a los que agradeció su apoyo. La abstención se mantuvo en el 37,54%, y el PSOE obtuvo 3 de los 12 parlamentarios por la provincia. “A la preocupación, ahora toca la ocupación porque vienen las municipales, y yo soy de la opinión de que la mejor forma de corregir el rumbo es la autocrítica ante unos resultados que no esperábamos”, reconoció la secretaria general, que expuso como causas que “no era fácil hacerlo desde la oposición, con un clima de desconfianza ciudadana por los sondeos y encuestas, con Cs siendo del PP más que el PP, con una ultraderecha desafiante y provocadora, con un líder poco conocido tras unas primarias hacía un año, y en un escenario de crisis y de inflación”. “El precio de la luz y de los carburantes ha hecho la campaña por sí sola”, espetó, porque, en su opinión “ha podido más el miedo y la incertidumbre al mañana que las medidas que desde el Gobierno de España se estaban tomando”.

En cualquier caso, arguyó que “no son excusas, y en democracia madura como la nuestra, los votos se prestan o se reservan para más adelante”, y ahí es donde indicó que “no vamos a perder ni un minuto más, hasta aquí ha llegado lamernos las heridas, el duelo y la desazón, porque nuestros compañeros y compañeras están dispuestos a dar la batalla en las municipales”. Tras afirmar que “el PSOE no se arruga” y poner como ejemplo que ha sabido levantarse y recomponerse en momentos parecidos a éste, como cuando perdimos las municipales con Zapatero, luegos con el 15M y Pablo Iglesias de moda y después con la irrupción de Ciudadanos y ahora con la ultraderecha, Crespín defendió que “el PSOE tiene 143 años de historia y no está para los intereses de unos pocos: en las duras en cuando se demuestran los liderazgos y el compromiso con la causa, y lo vamos a volver a demostrar en las municipales”.

Una "eficiente oposición constructiva"

Entre los objetivos marcados por la secretaria general citó el de vigilar al Gobierno de la Junta desde una “eficiente oposición constructiva” para evitar que “Andalucía compita con Madrid para bajar los impuestos, deteriorar los servicios públicos y dar becas para la educación privada”. “Lo haremos desde lo local, porque si no están llegando nuestros mensajes a la ciudadanía, lo haremos evidenciando ejemplos, como hicimos ayer en Fuente Carreteros denunciando los recortes en sanidad”, porque, anunció Rafi Crespín, “estamos detectamos las trampas del PP, así como su oscurantismo y falta de gestión de los fondos europeos”. En este punto, dijo que “desde el Gobierno de España y la Diputación de Córdoba combatirán la manipulación y la desinformación, que es la principal amenaza que tiene la política”, así como que “cuando gobierna la izquierda todo se confabula para derrocar al presidente y por eso están las fake news y las mentiras; ya lo hicieron con Casado, cuando quieren el poder van a por él a cualquier precio”. “Estamos no ante una amenaza al PSOE o a Pedro Sánchez, sino a la democracia y a las instituciones”, apostilló.

La secretaria general comparó las gestiones de la crisis de Mariano Rajoy “que salvó a la banca y dejó caer a las familias y a los trabajadores”, con el escudo social que ha construido el Gobierno de Pedro Sánchez. “Trabajamos sin tregua para responder de modo eficaz, como también se ha hecho con la provincia de Córdoba, con la Base Logística, el Ave a Villanueva, los cercanías en la Vega del Guadalquivir, o que Córdoba acogerá una de las 25 reuniones de la presidencia española de la UE en 2023”. A ello, sumó la propia apuesta del Gobierno de España por dar una solución urgente al problema de la sequía en la zona norte, lo que se tradujo en una resolución sobre La Colada aprobada por el Comité Provincial que valora la disposición y los fondos del Gobierno de España y la Diputación, pero que también urge a la Junta a acelerar las obras de su competencia y al Gobierno de España a incluir en presupuestos la futura conexión de Sierra Boyera con Puente Nuevo.

Planas: "Damos certidumbre y seguridad"

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, miembro del Comité Federal socialista, también tomó la palabra para animar a hacer una oposición útil y constructiva para recuperar cuanto antes el Gobierno de la Junta. “Debemos mantener una posición de firmeza en el Parlamento para denunciar todo aquello en lo que no estemos de acuerdo; nada de lamentos, sino acción y trabajo en un partido de gobierno”. “Estamos gobernando en Madrid para transformar este país, y no está siendo fácil con una pandemia y una guerra militar, económica, política y social que está librando un autócrata como Putin contra Europa y el resto del mundo”, sostuvo Planas, quien agregó que el “Gobierno de Pedro Sánchez lo hace por la inmensa clase media trabajadora con medidas de remedio y de defensa”, entre las que citó la rebaja de la electricidad, el cheque de 200 euros, los 20 céntimos en los carburantes y las líneas de ayuda a ganaderos y agricultores. “Damos certidumbre y seguridad, y nos gustaría tener una oposición a la altura ante problemas que no son ideológicos ni de derechas ni de izquierdas, sino problemas de supervivencia”.

Pulido llama a la unión ante los momentos difíciles

Por su parte, el presidente de la CEP del PSOE de Córdoba, Francisco Pulido, que realizó el saludo inicial en el Comité Provincial, aseveró que “nuestra fortaleza comienza desde la participación”, por lo que conminó a los compañeros y compañeras socialistas a debatir “para desde ahí caminar hacia la cohesión”. Animó a la militancia a implicarse desde las agrupaciones en la comisión de colaboración del PSOE de Córdoba “desde el convencimiento de que somos útiles, alternativa de gobierno y que somos capaces de dar respuestas adecuadas a los retos y problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas”. Pulido apostilló que “en momentos difíciles como éste, es la unión la que hace la fuerza”.

La Mesa del Comité Provincial estuvo constituida por Juan Jesús García Martínez en la presidencia, asistido por Antonio David Ruiz Corpas y Belén Moya.