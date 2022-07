Ofrecer una extensa cartera de argumentos por los que escoger a la ciudad de Córdoba como destino para la inversión empresarial es el punto de partida de la jornada que bajo el nombre Córdoba. Ciudad para invertir, ‘Hello World’ se va a llevar a cabo el próximo martes en Madrid, un encuentro que cuenta como impulsor con la Oficina de Apoyo al Inversor Córdoba (OAI), una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de la ciudad y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO).

El escaparate de las fortalezas que presenta Córdoba para la inversión va a estar respaldado, entre otras personalidades del mundo empresarial, por el presidente de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, que será uno de los intervinientes en las sesiones del encuentro que se van a llevar a cabo a lo largo de la mañana en la propia sede de la patronal nacional, en la madrileña calle de Diego de León. Garamendi en el acto inaugural estará acompañado de Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); Antonio Díaz, presidente de CECO; José María Bellido, alcalde de Córdoba; y el teniente general del Ejército Fernando Miguel García y García de las Hijas, jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE).

Y es que las nuevas oportunidades de inversión que va a representar para Córdoba la futura Base Logística del Ejército de Tierra va a ser uno de los focos principales de Córdoba. Ciudad para invertir ‘Hello World’, de ahí que también a lo largo de la mañana la delegación cordobesa vaya a contar entre los ponentes con el teniente general Luis Cebrián Carbonell, director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa. Su intervención contará como prólogo con la presentación a cargo de José Alberto González Ruiz, secretario general de CEOE.

La base y Madrid

No es la primera vez que las posibilidades de inversión que va a deparar para Córdoba la Base Logística del Ejército de Tierra llegan hasta la capital de España. El 4 de noviembre del pasado año, la segunda jornada de la Feria de la Industria de Defensa y Seguridad 2021 (FEINDEF), en Madrid, exhibió la futura base en una ponencia celebrada en el pabellón Airbus bajo el título Nuevas tecnologías aplicadas a la Logística: Proyecto Tecnológico de la Base Logística del Ejército de Tierra. El pasado mes de febrero una delegación del Ejército de Tierra de Estados Unidos (US Army) participó en el foro Logística del Futuro, desarrollado por el MALE en diferentes emplazamientos militares de la Comunidad de Madrid y en el que se ofreció información sobre el proyecto de la base logística en Córdoba. Este era el segundo encuentro de este tipo que se celebraba con la US Army. Antes, en diciembre, el Ejército español presentó al de EEUU el proyecto de la base a través de una delegación encabezada por el máximo representante del Ejército norteamericano para Europa y África, el general Christopher Cavoli. También, el 9 de febrero, la Universidad Politécnica de Madrid acogió un taller vinculado a la implantación de la base en Córdoba centrado en la búsqueda del talento digital que requerirá el personal que trabajará en este espacio.

Empresas y embajadas

Córdoba. Ciudad para invertir ‘Hello World’ pretende captar el martes la atención de empresarios y grupos empresariales de Madrid y aledaños. También tiene confirmada la presencia de agregados comerciales de embajadas de países con delegación diplomática en la capital. Por parte cordobesa, tendrá presencia el núcleo duro que conforma el músculo empresarial de la provincia, con negocios como Cunext, Covap, Magtel, Pegasus, Hitachi Energy o Deoleo.

Otro de los nombres propios del día será el del cordobés Antonio Vázquez Romero. El que fuera presidente ejecutivo del Grupo Iberia, y presidente de IAG, el holding que agrupa a Iberia y British Airways, va a exponer la posición de Córdoba como actor global y sus ventajas competitivas. Vázquez será introducido por Joaquín Gisbert, secretario general de CEO y director de la Oficina de Apoyo al Inversor.

La organización ha abierto una línea de inscripción para poder asistir a la jornada a través de la cuenta de correo electrónico de la Confederación de Empresarios de Córdoba (www.ceco-cordoba.es).

Según recogen los datos del registro del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las operaciones de inversión extranjera ofrecieron en el pasado año 2021 el segundo mejor resultado de la serie histórica (iniciada en 1993) para Córdoba. Según estas cifras, el segundo año de pandemia finalizó con 304 millones de euros. Esta cuantía fue un 8% inferior a los 331 millones de euros anotados en el 2020.