La velocidad, la ITV y carecer de permiso son las principales causas de multa

La estadística indica que el 74% de las 49.465 multas impuestas en la provincia han sido motivadas por las infracciones ya referidas, aunque también se producen otros incumplimientos relevantes por la frecuencia con la que se detectan y por el peligro que generan para los propios conductores y para otras personas.

De este modo, las más frecuentes fueron las 15.881 denuncias interpuestas por los excesos de velocidad detectados por radares fijos (el 32% del total); a estas les siguen las 9.723 formuladas por el control de las cámaras móviles (un 20%); las 8.775 relacionadas con la ITV (el 18%) y las 1.928 formuladas por carecer de licencia de conducción (4%).

Además de estas, llaman la atención las 1.672 sanciones planteadas para aquellos conductores que han sido sorprendidos sin el cinturón de seguridad y las 1.804 efectuadas por no tener seguro o por circular sin él. La estadística de la DGT indica, asimismo, que el año pasado se contabilizaron 878 denuncias a conductores (un dato que no llega al 2% del total) por el uso del teléfono móvil.

En cuanto a los resultados de una de las tareas más conocidas de la Guardia Civil en este ámbito, el control del consumo de alcohol y drogas por parte de los conductores, la información señala que durante el año pasado se pusieron cuatro multas cada día por infracciones relacionadas con esta materia. Así, las más frecuentes fueron las denuncias interpuestas por la ingesta de alcohol (836) y a estas les siguieron las motivadas por la presencia de drogas (614), mientras que en último lugar aparecen las sanciones por la negativa a someterse a las pruebas de alcohol y drogas (10).

Por otra parte, hay que reseñar que un importante número de multas son provocadas por la propia actitud del conductor en la carretera. La DGT señala que los comportamientos indebidos están detrás de 383 denuncias contabilizadas el año pasado en Córdoba, mientras que la conducción negligente dio lugar a otras 236. También se pusieron 155 sanciones por conducir de manera temeraria o en sentido contrario.

La estadística de la DGT recoge una subida interanual del 8% en el número total de denuncias impuestas el año pasado en las carreteras cordobesas. Sin embargo, en la valoración de los datos hay que tener en cuenta el impacto que la pandemia de coronavirus ha tenido en la movilidad en los ejercicios 2020 y 2021.

En la misma línea, cabe subrayar la disparidad de los resultados de los años anteriores, por lo que la estadística no refleja una tendencia para la provincia.

La información apunta que las carreteras cordobesas son las que menos denuncias registraron el año pasado, con las 49.465 citadas. Las almerienses contabilizaron 56.904; las gaditanas, 133.531; en las granadinas se formularon 90.376; en Huelva, 95.976; en Jaén se realizaron 65.593; en Málaga, que está a la cabeza de la comunidad, 266.704, y en Sevilla, 223.148.

Aumentan los accidentes mortales

Córdoba es la tercera provincia andaluza que ha registrado un mayor número de accidentes con víctimas mortales (contabilizadas en las 24 horas posteriores al siniestro) en vías interurbanas en lo que va de año, según indica la información de la Dirección General de Tráfico. Las cifras señalan que, a fecha del pasado 6 de julio, la provincia había contabilizado 14 siniestros mortales, seis más que en el mismo periodo del 2019, en los que han perdido la vida el mismo número de personas, cinco más que en el ejercicio previo a la pandemia de coronavirus.

En cuanto a lo ocurrido en el resto de las provincias andaluzas, Sevilla se encuentra a la cabeza con 22 accidentes en los que han fallecido 30 personas, nueve más que en el mismo periodo del año 2019. En Málaga se han contabilizado 15 siniestros con otros tantos fallecidos y después aparece Córdoba, con el balance ya citado. Almería ha contabilizado 11 accidentes que han dado lugar a 12 muertes; en Cádiz se han producido otros 11 siniestros con 13 fallecidos; en Granada, 12 accidentes y el mismo número de víctimas mortales; en Huelva, nueve accidentes y la misma cifra de fallecidos, y en Jaén, siete siniestros e igual número de muertes.

El presidente de la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (Aspaym), Francisco Pedrosa, alerta de que se han incrementado los accidentes de tráfico y, sobre todo, los debidos al exceso de velocidad respecto al año 2019. Acerca de las consecuencias de estos siniestros, también recuerda que un alto porcentaje de las lesiones que se producen son medulares y tienen consecuencias muy importantes para la salud, provocando cambios de vida muy significativos para los enfermos que las padecen.

Consultado por la labor de sensibilización de Aspaym, Francisco Pedrosa destaca que este año se ha retrasado la campaña No corras, no bebas, no cambies de ruedas, que la federación nacional suele realizar en colaboración con la DGT en la operación salida de verano para concienciar a los conductores de la importancia de cumplir las normas.