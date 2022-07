Más de 900 niños aprovechan el mes de julio para aprender y divertirse a la vez

Más de 900 alumnos de Córdoba de Infantil, Primaria y 1º y 2º de la ESO acudirán durante el mes de julio a la cuarta edición del programa de refuerzo estival puesto en marcha por la Junta de Andalucía para ayudar a los estudiantes más rezagados a reforzar algunas materias de una forma más lúdica, combinando el uso de las nuevas tecnologías, las actividades lúdicas y el aprendizaje de asignaturas troncales como lengua, matemáticas e idioma extranjero.

Además de afianzar conocimientos, también se les ayuda a mejorar sus habilidades sociales, a adquirir nuevas técnicas de estudio y hábitos saludables gracias a la educación física y las actividades que realizan en los recreos activos. El plazo de solicitud se cerró el pasado 2 de junio y las clases han empezado en julio de 9 a 14 horas.

La delegada de Educación, Inmaculada Troncoso, ha visitado este martes el colegio Antonio Gala, situado en el barrio de las Moreras, donde un grupo de niños acudirá todo el mes de verano al colegio, que acoge además la escuela de verano municipal. Según Troncoso, 23 centros de la provincia de Córdoba, entre ellos cuatro de la capital, ofrecerán estas actividades, con el fin de dar respuesta a todas las solicitudes presentadas por las familias. Para ello, un centenar de docentes cordobeses se ha ofrecido a trabajar durante este mes, en el que muchos otros empiezan sus vacaciones.

Troncoso ha destacado la buena aceptación que tiene este programa, impulsado por el exconsejero Javier Imbroda, que en Córdoba capital se desarrollará además de en el colegio Antonio Gala, en el Alcalde Jiménez Ruiz, el colegio Colón y el de El Higuerón. "El perfil socioeconómico del barrio no es determinante", ha señalado la delegada, "lo que más pesa son las solicitudes que se presenten en los centros, a los que pueden acudir niños de barrios distintos".

Sara Moreno, una de las docentes que trabajará este mes en el CEIP Antonio Gala, explicó cómo hacer que el ambiente escolar sea distinto al del resto del curso y que los alumnos mantengan la ilusión de levantarse en verano para ir a clase se valen de recursos TIC y material didáctico dinámico que les ayuda a aprender y a divertirse al mismo tiempo. "Todas las aulas de este colegio están dotadas con pizarras digitales y contamos también con tablets", ha señalado, "además, la mayoría de las familias tiene acceso a internet y los niños saben cómo manejarse con las nuevas tecnologías".

La respuesta de los menores es entusiasta. "Me encanta venir al cole en verano, es mucho más divertido, es una forma diferente, mejor, veo a otros niños y me lo paso bien", aseguran Yurena y Sofía, que durante estos días aprenderán pero no tendrán que hacer ningún examen.