El PSOE critica que el Ayuntamiento amortice 10 millones de remanentes y pida préstamos por 28

La concejala del grupo municipal socialista Carmen Campos ha criticado esta lunes en rueda de prensa lo que considera “una incoherencia” por parte del gobierno municipal, al tener conocimiento de que tiene pensado solicitar un préstamo de 28 millones de euros, según publica la Plataforma de Contratación, mientras que destinará 10 millones de los remanentes a financiar las inversiones previstas para este año.

Campos ha criticado, por un lado, que el Ayuntamiento aumente su endeudamiento y por otro, que pretenda reducir la deuda utilizando el dinero de remanentes acumulado para “dar dinero a los bancos” en lugar de “apoyar a las familias cordobesas" a hacer frente a la inflación “con medidas que reviertan el dinero de los impuestos en el bolsillo de los ciudadanos”.

La concejala ha recalcado que según los datos publicados recientemente, Córdoba figura entre los ayuntamientos con un mayor volumen de endeudamiento, si bien ha insistido en el “rizo de incoherencia” que supone usar remanentes para amortizar deuda municipal. “El dinero de los remanentes no es ahorro”, ha señalado, “sino dinero que se ha quedado guardado en un cajón por falta de ejecución y por eso no entendemos que se solicite otro préstamo de 28 millones para ejecutar inversiones cuando todo el mundo sabe que no se va a ejecutar”.

Respuesta del PP

Por su parte, fuentes del PP han respondido que ambas actuaciones están "más que justificadas" y es que, "como el PSOE sabe bien", el dinero de los remanentes debe ejecutarse "antes del 31 de diciembre, ya que de lo contrario ese dinero se perdería". El gobierno municipal ha previsto destinar 10 millones a amortizar parte de la deuda junto a otras inversiones en infraestructuras y aportaciones menores que dará tiempo a ejecutar antes de que acabe el año. Por su parte, el gobierno municipal ha solicitado préstamos por importe de 28 millones "para las inversiones de este año, de mayor envergadura, ya los préstamos permiten el desarrollo plurianual de obras que no estarán ejecutadas de aquí a final de año".