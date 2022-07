¿Qué ha supuesto su paso por la dirección del CES Ramón y Cajal durante sus 37 años de vida?

A nivel personal, la época más importante de mi vida, porque todo se ha ido gestando a nivel familiar durante esta etapa. Formé mi familia, tuve a mis hijos y ya soy abuelo. A nivel profesional ha habido buenos y malos momentos, pero cuando miras hacia atrás te das cuenta de que el camino que se ha hecho ha sido satisfactorio. He formado parte de equipos y personas que hemos conseguido logros importantes. Comenzar con un pequeño centro de pocas unidades y acabar con estas características, siendo un centro puntero no solo en Córdoba sino en Andalucía, es un orgullo. Durante todos estos años han pasado por nuestro centro más de 30.000 alumnos.

¿Qué valores resalta de la formación del CES Ramón y Cajal?

Sobre todo la enseñanza humana, la transmisión de valores a los alumnos, aparte del aspecto técnico y formativo. Por otro lado, insisto en que siempre he sido uno más dentro de muy buenos equipos de profesionales. El liderazgo es de todos y la armonía ha sido la clave para marcar una buena dirección.

¿Cómo ve la balanza de su gestión?

Desde que comenzamos aquí en los años ochenta, ha sido muy positiva. Salgo con una sensación de satisfacción muy grande, no solo por el número de unidades, calidad y diversidad de las mismas, sino también porque hemos sido pioneros en la formación Dual, Erasmus y la Enseñanza a Distancia. Pero todo esto ha sido gracias a las personas que lo han llevado a efecto. Ha habido gente que ha tirado del carro. Todo lo conseguido es porque ha habido gente que ha trabajado, llevando la bandera del CES Ramón y Cajal.

¿Qué ha supuesto trabajar desde un sistema cooperativo?

Toda una gratificación personal. Con todos los inconvenientes de una cooperativa, una empresa como tal ha reunido una serie de aspectos que han cuidado la visión global de un centro con visión de futuro. Los compañeros son los que han tenido el valor auténtico de haber llegado hasta aquí.

¿Recuerda sus comienzos?

Totalmente. Comenzamos tres profesores. Luego se fueron incorporando más compañeros, abriéndose la cooperativa a siete personas. Comenzó a crecer en unos locales y hoy tenemos unas instalaciones de gran nivel. Pero si en el trabajo no hay un elemento humano y unos valores para aunar decisiones, pensamientos y filosofía, una empresa va a pique.

¿Ha desaparecido de su vida el CES Ramón y Cajal?

Ni mucho menos. Durante el periodo de transición, el centro ha continuado con personas que han estado en equipos directivos anteriores, que vienen con una experiencia y una capacidad de gestión enorme. Ahora, Elena Moreno, la nueva directora, ha formado parte de mi equipo y es una persona con una capacidad de gestión impresionante. Todos han estado en la sala de máquinas de este barco y ahora continúa. Eso me da tranquilidad. La nueva dirección se está enfrentando a nuevos retos con el soporte de la experiencia y una enorme capacidad de gestión.

“En el CES Ramón y Cajal, el alumno es el protagonista”

Elena Moreno, directora del CES Ramón y Cajal

El pasado mes de septiembre sustituyó a Antonio Campos como directora del CES Ramón y Cajal. ¿Qué supone para usted este reto?

Por casualidades de la vida, empecé a trabajar en este centro hace más de 20 años y desde el principio me sentí como en casa. Comencé con pocas horas y a medida que iban pasando los años iba ampliando la jornada e implicándome cada vez más a los diferentes proyectos que desde el equipo directivo y la propia cooperativa iban saliendo. No obstante, la gestión del centro es diferente. Hay que buscar la armonía, pensar siempre en nuevos proyectos y que el personal esté motivado con ellos, y la escuela que he tenido con Antonio Campos ha sido clave. Por tanto, el master lo he realizado durante estos veinte años en el centro. Sustituir a Antonio me supone la oportunidad de demostrar lo aprendido.

¿Qué valoración hace del clima de este centro?

Es un clima que potencia el trabajo en equipo, que hace que propongamos cosas que van surgiendo en las aulas y al ser una cooperativa, se sea o no socio, genera implicación por parte de todo el profesorado. No hay diferencias entre socios y no socios, sino un equipo humano que trabaja por la formación, la calidad y el bienestar del alumnado.

¿Qué aporta la visita y la participación de Antonio Campos tras su jubilación?

Sobre todo la experiencia, su visión y la lucha que ha mantenido, liderando a un equipo humano y consejo rector de la cooperativa, sorteando cambios de todo tipo.

¿Qué resalta de este centro respecto a los cambios que se han producido a nivel formativo?

Sobre todo no temer a ellos y ser consciente de que en cada uno de ellos se ha logrado una oportunidad. Siempre ha mirado al futuro. Hay personas dentro de la cooperativa que tienen una capacidad de emprendimiento y una mente inquieta impresionante. Un ejemplo de ello fue la FP Dual.

¿Qué ha cambiado en estos últimos años?

Muchas cosas. El alumno y las familias están mucho más digitalizadas desde la llegada de la pandemia, aunque ya estábamos trabajando en ello. Contamos con una plataforma de comunicación con el alumnado mucho mejor que la anterior. Los profesores se han adaptado perfectamente a las nuevas tecnologías y si en septiembre viene otro repunte, no hay miedo. Y eso es gracias al esfuerzo del optimismo y la capacidad de adaptación de todos.

¿Cuántos alumnos han pasado por vuestro centro en el último curso y cuál es su perfil?

En el último curso han pasado algo más de 800 alumnos. El perfil cambia mucho. En nuestro centro coinciden tanto oferta privada como concertada y hay cierta diferencia en el perfil, así como en las edades. El perfil del alumnado cambia según la oferta. En cuanto a profesores, estamos medio centenar.

¿Qué recomienda a las personas que quieran formarse en alguno de vuestros ciclos?

Sobre todo que visiten nuestra web, que es www.ramonycajal.net. Hay que tener en cuenta que somos el centro de referencia de la formación sanitaria en Córdoba.

¿Qué valoración hace de la calidad formativa del CES Ramón y Cajal y en qué se traduce?

Sobre todo en el tesón de todo el equipo, del trabajo bien hecho y el dedicarnos a cada alumno, atendiendo a los cambios del sector empresarial, incorporándolo al temario. La calidad es una realidad a la que se llega cuando se nos da la oportunidad de presentarnos.

Bajo el lema de vuestro centro, ‘Aprovecha el momento’, ¿qué mensaje lanza a los lectores?

Que vengan a conocernos. Solo hace falta un encuentro. No vienen a una oferta de venta de un curso. Es fundamental que visiten las instalaciones, que conozcan al profesorado y luego lo piensen. El alumno es el protagonista.

