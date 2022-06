El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba presentó esta mañana sus propuestas para utilizar los 35 millones de remanentes con los que cuenta la ciudad de Córdoba para este año y que debe gastar antes del 31 de diciembre. Aunque el portavoz municipal, José Antonio Romero, recordó que este dinero no es «fruto del ahorro por una buena gestión, sino de más de 3 años de inacción total», brindó el apoyo de su grupo al gobierno local siempre que su propuesta no sea amortizar deuda con estos remanentes.

La principal propuesta del PSOE es emplear parte de los 35 millones en completar la bajada del bono de autobús hasta 50%, de modo que el Gobierno central pagaría un 30% de ese descuento a través del nuevo decreto anticrisis y el resto, el Ayuntamiento. Romero pidió al alcalde que exija al presidente de la Junta de Andalucía una aportación en el mismo sentido para hacer más llevadera la inflación a las clases medias trabajadoras de la ciudad.

La segunda de las medidas que plantea el PSOE son ayudas a través del comercio de cercanía para mitigar la inflación en los precios de la comida, en productos básicos como fruta, verdura, carne, pescado o higiene, además de una bajada en el recibo del agua, teniendo en cuenta que Emacsa tiene beneficios importantes. «No podemos dejar atrás a la clase media trabajadora y todas estas medidas mejorarán su economía», dijo Romero. Las propuestas socialistas incluyen, además, aumentar y reforzar el personal en Servicios Sociales, para que las ayudas a los más necesitados lleguen rápido. Por último, Romero pidió que el alcalde use el dinero de los remanentes para limpiar la ciudad.

Propuestas del IU

Por su parte, la concejala de Izquierda Unida Alba Doblas defendió que los remanentes municipales del 2021 se destinen a las empresas municipales y los organismos autónomos, un plan de inclusión de Sadeco y un refuerzo de la flota de autobuses de Aucorsa en el casco histórico, algo que ya han solicitado formalmente al teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes.

«Seguimos con las mismas necesidades que el año pasado y estos remanentes demuestran que el Ayuntamiento tiene una parálisis total, porque no son capaces de poner en movimiento el dinero. No es dinero que sobra, sino que no se utiliza», remarcó Doblas.

Según IU, Fuentes en esta primera reunión no se ha comprometido con ninguna partida específica y advierten de que los remanentes no pueden convertirse en «un presupuesto bis» ya que hay que invertirlo antes del 31 de diciembre . Para esta formación sería necesario invertir el dinero en proyectos de eficiencia climática en edificios de Vimcorsa y edificios municipales, compra de suelo para vivienda pública, empleo social y en las barriadas. "Vimcorsa no puede empezar otro mandato como el que empezamos nosotros, es decir, hay una falta absoluta de planificación de viviendas de nueva construcción- Es el momento de comprar suelo público, que lo hay y proceder a la nueva construcción".