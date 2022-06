El portavoz del PSOE en Córdoba enfría el relevo de Ambrosio: “Es pronto para saber quién será candidato a la Alcaldía”

El nuevo portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, entiende que aún es pronto para saber quién será el sustituto o sustituta de Isabel Ambrosio como alcaldable socialista en las próximas elecciones municipales. La salida de la concejala y portavoz Isabel Ambrosio al Parlamento de Andalucía, tras ser elegida diputada andaluza por el PSOE el pasado 19 de junio, deja un hueco importante en el grupo municipal y el reto de encontrar alcaldable para los comicios locales de mayo del 2023, para los que no queda ni un año. Frente a un PP poderoso tras la contundente victoria de las elecciones andaluzas y un candidato consolidado, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el PSOE tiene ante sí el desafío de buscar un plan b tras la marcha de Ambrosio si quiere recuperar la Alcaldía.

De momento, el PSOE ha ordenado ya el primer cambio en el grupo municipal con el nombramiento como portavoz de quien ha sido el segundo de abordo de la exalcaldesa durante todo este mandato, el también vicesecretario del PSOE de Córdoba, José Antonio Romero. El concejal cordobés, que comparte amistad y agrupación con Ambrosio (Valdeolleros), no ha querido despejar hoy la incógnita de si será él o no el candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, para lo que ya —como no— hay quinielas de nombres, y ni siquiera contestó a la pregunta de si se vería con esa responsabilidad. “En este momento me veo de portavoz, que estoy aterrizando, y en este momento estoy hasta nervioso, así que solo me voy a ver de portavoz” dijo esta mañana a la prensa.

La salida de Ambrosio de Capitulares

En esta línea recordó además que el PSOE tiene previsto por estatutos en estos casos la celebración de primarias, un proceso para elegir candidatos que ni siquiera depende de Córdoba sino que tiene que fijar el federal. Como recordó el propio Romero, las primarias para las municipales suelen convocarse en otoño, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, por lo que aún tienen el verano por delante para buscar la mejor opción.

También será el PSOE, aunque a nivel regional, el que diga cuándo se producirá la salida de Isabel Ambrosio del Ayuntamiento de Córdoba, es decir, cuándo dejará su acta de concejal, ya que estas salidas se armonizarán en toda Andalucía. Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, en Montoro, con la particularidad de que en ese municipio quien abandona el Consistorio para irse al Parlamento andaluz es la actual alcaldesa, Ana María Romero.

Una vez que Ambrosio deje Capitulares —sí o sí antes del 14 de julio, día de la investidura— tomará posesión del acta el siguiente en la lista con la que el PSOE concurrió a las elecciones en 2019, Joaquín Dobladez. En Córdoba, el PSOE es la segunda fuerza política y tiene 8 concejales.

A menos de un año de las elecciones, el PSOE en Córdoba está sin candidato, algo a lo que el portavoz quitó hierro hoy. “El PSOE no va tarde. Es lo que marcan los estatutos”. En última instancia y sobre la compañera Ambrosio, José Antonio Romero dijo que ”es un auténtico valor para el PSOE” y que “esté donde esté va a aportar muchísimo. Deja un hueco que el resto de compañeros va a ocupar y ella nos va a ayudar”, zanjó.