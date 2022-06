"Córdoba cuenta con grandes profesionales de la sanidad"

El doctor Juan de la Haba Rodríguez, que ha sido elegido Cordobés del Año por Diario CÓRDOBA en la categoría de Valores Sociales, es especialista en Oncología Médica en el hospital Reina Sofía y en el hospital San Juan de Dios, profesor en la Universidad de Córdoba y coordinador a su vez de investigación clínica del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y de investigación en Oncología Médica del hospital Reina Sofía.

¿Siempre quiso ser médico?

Recuerdo que de niño el trabajo de un médico me parecía mágico. Con solo unas preguntas y una exploración física era capaz de saber lo que me pasaba y darme solución. Me atraía el carácter práctico y finalista del conocimiento médico, que al igual que un buen mago, lograba terminar con mis molestias, haciéndome feliz.

¿Qué logros fundamentales estima se han producido en la oncología en sus más de 30 años de trayectoria profesional?

El diagnóstico y tratamiento del cáncer ha cambiado mucho en este tiempo. El desarrollo del concepto de atención coordinada entre diferentes especialidades que implicó la puesta en marcha de los comités multidisciplinares, supone sentar, en torno a a cada uno de los pacientes que se diagnostican, a diferentes especialistas. Todos dispuestos a aportar lo mejor, teniendo en cuenta todas las opciones diagnósticas y terapéuticas. También se ha consolidado la investigación clínica como parte esencial de una asistencia de excelencia. Además, la genómica clínica, aplicada al tratamiento, así como el desarrollo de la inmunoterapia son los grandes hitos que han cambiado de forma muy significativa la expectativas de vida de nuestros pacientes. En 30 años hemos pasado de asistir a pacientes y familiares que ocultaban y no querían saber nada de su enfermedad a atender a actores muy activos en la búsqueda de la mejor solución posible. Esto es posible dentro de las nuevas estructuras organizativas en torno al paciente con cáncer y su familia.

¿Un paciente con cáncer de Córdoba accede a los mismos tratamientos que el enfermo que vive en Madrid o Barcelona?

Creo que Córdoba ha desarrollado un nivel asistencial, diagnóstico, quirúrgico y oncológico que está a la altura de los grandes hospitales. En Córdoba un paciente oncológico tiene las mismas expectativas que los enfermos de grandes capitales. Pero, teniendo en cuenta la cada vez mayor complejidad que tiene la asistencia oncológica, hacen falta cambios. Considero relevante resaltar la importancia de identificar centros especializados, acreditados y con programas activos de investigación clínica a los que el paciente pueda acceder de forma fácil si queremos mantener el nivel asistencial. El perfil de paciente y de su familia ha cambiado. Están dispuestos a lo que sea por una atención humana de máximo nivel que asegure todos los medios necesarios.

¿Cuenta Córdoba con investigadores frente al cáncer de reconocido prestigio?

Nuestra ciudad cuenta desde hace años con grandes profesionales de la sanidad, que no solo han asegurado una buena asistencia, sino que además han acercado al paciente la innovación y han contribuido con el desarrollo de conocimiento útil. En la actualidad, la Unidad de Investigación Clínica de Oncología Medica del Reina Sofía y del Imibic cuenta con investigadores en áreas de referencia nacional e internacional y con publicaciones de alto impacto. Somos referencia para tumores digestivos, mamarios, ginecológicos, genitourinario y broncopulmonares. Lo más importante, en mi opinión, es que la investigación en nuestro hospital esta imbuida en la práctica asistencial. Destacamos como equipo de investigación, que es mucho mas, que el que cierta persona destaque, por muy brillante que sea.

¿Con qué finalidad puso en marcha en su día proyectos como ‘Tan solo 5 segundos’, ‘Calvas & Bellas’, ‘En qué te puedo ayudar’, ‘Running with you’ u ‘Oncotrad’?

La medicina no la entiendo sin una vertiente social y humanística. Estas características van a salvar a la profesión médica de las máquinas de inteligencia artificial que prometen ser tan eficientes como inhumanas. Estos programas y proyectos llevados a cabo a través de la iniciativa enquetepuedoayudar tiene como objetivo mejorar la convivencia de pacientes y familiares con la enfermedad, a través de acciones innovadoras y desde ámbitos diferentes como son el bienestar, las experiencias compartidas y la in-formación. La consulta medica aporta la perspectiva, detecta la necesidad, que va mas allá de lo puramente asistencial. Es importante que, como conocedores y espectadores directos, en mi caso de la experiencia del cáncer, ideemos, motivemos, desarrollemos acciones dirigidas al dar solución a esta necesidades que considero que forman parte a su vez del ámbito de una mejor asistencia sanitaria.

¿Le llena de orgullo que su hija mayor se dedique a la medicina?

Me llena de orgullo saber que mis hijas son buenas personas, trabajadoras con constancia y voluntad. Que mi hija mayor se dedique a la medicina me produce alegría. Emprende un bonito camino compartido, en el que lo aprendido ayudará a eliminar o a aliviar el sufrimiento de muchas personas. Le va a exigir mucha entrega y sacrificio, pero me parece que es un autentica bendición ganarse la vida de esta manera.

¿Cómo valora la concesión del premio Cordobés del Año?

Lo vivo como una muestra de cariño a una trayectoria asistencial, docente e investigadora y no solo a méritos propios. En estos casi 30 años de ejercicio he tenido la suerte de estar sano física y emocionalmente. Además, he vivido en un entorno familiar feliz, al tiempo que comprometido también con el paciente con cáncer. Y, por último, he estado rodeado de los mejores Cordobeses del año anónimos, mis compañeros del servicio de Oncología Médica del Reina Sofía y, sobre todo, de pacientes y familiares que me han marcado el camino. A estos últimos, entre los que está mi padre fallecido de cáncer recientemente, quisiera dedicar este premio.